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SEMICON／伊頓首度亮相大功率UPS新品和800V MV SST

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培看好台灣市場潛力，預期今年業績可望續創新高。記者劉芳妙／攝影
伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培看好台灣市場潛力，預期今年業績可望續創新高。記者劉芳妙／攝影

SEMICON Taiwan 2026 2日登場，全球智慧動力管理公司伊頓(Eaton)首度展出併購的Boyd Thermal(寶德熱能)液冷方案，呈現由供電、配電與電路保護延伸至晶片散熱的技術布局。伊頓「從電網到晶片」(From Grid to Chip)策略，打造涵蓋智慧配電、備用電源、儲能與數位化服務的完整電力管理生態系。

伊頓此次展出包含四大主題，包括高效率不斷電系統(UPS)、直流供電方案、資料中心配電與散熱，以及電路保護和電子元件四大主題。其中，最大亮點，為首度在台亮相的9395XR 1.5MW UPS、93PR緊湊型3U電源模組60-600kW UPS、800V中壓固態變壓器(MV SST)。

伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，AI需求持續推升，台灣作為全球半導體與高科技產業重鎮，對電力基礎設施的穩定性、效率與散熱能力的要求更高。伊頓十分重視台灣市場，除了提供從小型到大功率的完整UPS產品組合外，更推出全新800V直流供電MV SST系統，並整合Boyd Thermal液冷技術，提供從電力供應到液冷散熱的一站式解決方案，協助半導體與資料中心客戶提升營運韌性與能源效率，加速AI算力部署與業務成長。

因應客戶訂單需求，林鈺培表示，近年伊頓持續加碼台灣產能，2025年至2026年已斥資2億元，估計未來四年再投資4億元，估計至2030年，產能將較2025年增加四成，看好台灣今年業績有望續創新高，連續三年雙位數成長。

伊頓展出的亮點之一，為MV SST採10-34.5kV中壓直接輸入並轉換至800VDC的設計，可減少傳統供電架構的能源轉換層級，整體電力轉換效率可達98.5%，滿足AI資料中心對高功率密度與能源效率的要求。伊頓並於日前宣布，其MV SST獲得全球第三方檢測機構TÜV SÜD頒發的TÜV SÜD Mark認證，通過IEC 62477-2標準的嚴格測試，展現其安全與可靠性獲得國際權威認可，具備全球市場商業化部署能力，目前伊頓MV SST在亞洲已應用於大型網路公司，穩定運行超過一年，充分驗證產品技術落地實力。

林鈺培表示，MV SST預計明年首季量產，同時爭取未來將在台灣生產，主要因為MV SST是800V最佳解決方案，也希望最新及最好的技術，能在台灣落地生產。

配電之外，AI資料中心的另一挑戰為熱管理，伊頓旗下的Boyd Thermal展出液冷解決方案，應用於NVIDIA Vera Rubin NVL72與NVIDIA GB300 NVL72架構，透過高效能液冷板，直接對GPU、CPU及高速交換晶片提供晶片級精準散熱，並結合Inner Manifold與Rack Manifold，支援高密度、全液冷AI機櫃架構，滿足NVIDIA MGX平台的效能與規範，因應AI工廠時代持續攀升的散熱需求。

UPS 供電 電力

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