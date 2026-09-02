2026外資精選台灣100強評選 零壹科技獲「中堅潛力企業」第3名

軟體服務大廠零壹科技（3029）今日宣布，於台灣董事學會（Taiwan Institute of Directors，TWIoD）與企業發展研究中心（CDRC）共同發布的「2026外資精選台灣100強（Taiwan FINI 100）」評選中，榮獲「中堅潛力企業」第3名。繼去年首度獲選「外資精選台灣100強」肯定後，零壹科技連續兩年獲得肯定，展現公司在營運成長、公司治理與長期發展韌性上的持續進展。

「外資精選台灣100強」以國際法人投資觀點為基礎，從市場面、基本面與永續面進行多層次篩選。本屆中堅潛力企業評選，先自2,283家台灣上市、上櫃及興櫃企業中，篩選市值介於1億至5億美元、具一定市場流動性的企業，再檢視2023年至2025年連續三年營收成長、獲利表現與淨利複合年均成長率，並納入公司治理評鑑與治理缺失等條件；最終依市值排序。零壹科技於中堅潛力企業名單中名列第3名。

零壹科技副董事長黃素娥表示：「連續兩年獲得外資精選台灣100強評選肯定，代表市場對零壹長期經營方向與轉型成果的認可。面對企業AI規模化導入、資安升級與雲端遷移的結構性需求，零壹持續由ICT通路代理商深化為具整合、服務與生態協作能力的解決方案聚合商，協助客戶讓技術真正支撐營運、治理與成長。」

企業AI應用正由單點試驗走向規模化部署，並帶動AI基礎建設、資安、混合雲及專業服務的整合需求。公司將持續以IT基建AI化、資安韌性、雲運算與服務、人工智慧應用四大核心能力，串聯全球原廠與在地夥伴，擴大服務深度與生態系整合，推動長期、可持續的成長。