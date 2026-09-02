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童子賢：AI加持ABF精密度大幅提升 看好景碩長期營運動能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
和碩董事長童子賢。中央社
和碩董事長童子賢。中央社

和碩（4938）董事長童子賢持續看好集團IC載板廠景碩（3189）長期營運發展，他表示，AI世代到來的同時，ABF精度需求也是過去4到5倍以上，且更是半導體等級的精密程度，同步帶動上下游合作供應鏈關係更加緊密，因此將持續看好景碩未來營運成長動能發展。

AI世代全面到來，童子賢表示，目前ABF載板產業已經不是7～8年前的市場需求，隨著AI運算更加仰賴ABF載板，除了能讓AI平台節省成本又能維持傳輸效率，且當前ABF精密度也是過去的4～5倍以上，更已經達到半導體精密程度。

近期同為載板廠的欣興（3037）傳出「洗產地」風波，童子賢表示，在當前美國大量仰賴台灣供應鏈情況下，「洗產地是觸犯川普的大忌」，因此呼籲台灣同業必須珍惜目前得來不易的機會，除了要守法、更不能觸及美方紅線，且這項禁忌不只有PCB或IC載板產業需要遵守，期許風波能盡快過去，讓國際貿易能具備安全及穩健的默契。

童子賢表示，景碩有先天優勢，就是少數沒有在中國大陸設置大型工廠的企業，因此相對不需要擔心相關問題。

景碩 童子賢 和碩 半導體

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