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創見獲2026外資精選台灣企業100強 營運與永續實踐展現長期競爭力
全球記憶體與儲存解決方案領導品牌創見資訊（2451）於台灣董事學會主辦的評選中，從台灣上市、上櫃及興櫃企業中脫穎而出，榮獲「2026外資精選台灣企業100強（Taiwan FINI 100 Companies）」，並於2日在台北漢來大飯店舉行的頒獎典禮暨外資論壇中接受表揚。
此次入選彰顯創見長期深耕全球市場的成果，以及在穩健營運、研發創新、國際布局與永續治理等面向累積的綜合實力，展現企業的長期發展潛力與國際競爭力。
「2026外資精選台灣企業100強」依據2023年至2026年3月底的研究數據，針對市值達5億美元以上的台灣上市、上櫃及興櫃企業進行評選，並透過模擬全球機構法人的投資方法，從市場面、基本面及永續面三大面向進行綜合評估。獲選企業不僅具備穩健的經營體質與永續發展成果，也受到國際機構投資人的關注，是台灣資本市場中具代表性的優質企業。
此次獲選不僅肯定創見長期穩健經營所累積的企業價值，也反映其在國際投資人眼中的發展潛力。展望未來，創見將持續秉持穩健經營理念，深化核心技術與產品創新，拓展多元應用市場，掌握AI、邊緣運算及高階儲存市場的發展契機。
同時，持續把環境、社會與公司治理（ESG）理念融入營運與決策，以具體行動推動永續發展，為客戶、股東及社會創造長期價值，進一步提升台灣科技品牌的國際能見度。
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