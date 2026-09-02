SEMICON／景美展出三大核心產品線 搶攻AI與HPC晶片測試商機

先進製程測試介面結構件供應商景美（7899）科技參加9月2日至4日登場的SEMICON Taiwan 2026國際半導體展，展出上下導板細微鑽孔、探針卡結構組件及ATE Stiffener測試機框等三大核心產品線，搶攻AI與HPC晶片測試商機。

景美科技三大探針卡相關產品線合計占上半年營收85%。其中，探針卡結構組件占48%，為最大產品線；上下導板細微鑽孔占26%；ATE Stiffener測試機框占11%。

景美科技指出，上下導板主要是在陶瓷或工程塑膠基板加工細微孔位，引導探針精準對位，孔徑、孔距及板厚公差將直接影響探針卡的對位精度與良率，為公司技術門檻最高的產品，且由於相關產品以孔數計價，單卡針數愈多、孔位密度愈高，單片加工價值也隨之提升。

至於探針卡結構組件，則須透過高精度組裝控制公差累積，確保探針卡在反覆接觸及高溫測試環境下維持穩定。景美科技進一步說，ATE Stiffener測試機框已於2025年第4季通過晶圓代工廠驗證，切入日系測試機框供應鏈，今年第1季起穩定出貨。

景美科技發言人鄭雅文說，公司今年成長動能並非來自單一產品，在AI與HPC晶片訊號接點密度提高之下，單卡針數及孔位密度同步攀升，帶動導板細微鑽孔、精密結構件及ATE Stiffener測試機框需求同步增加。

鄭雅文說明，GPU、AI ASIC及高頻寬記憶體（HBM）測試複雜度提高，加上Chiplet、2.5D／3D封裝及HBM堆疊導入已知良品裸晶（KGD）機制，為確保封裝前良率，更多測試環節提前至晶圓階段，也使高階探針卡需求快速成長。

依TechInsights與Yole統計及預估，全球探針卡市場規模2025年約27億美元，2024年至2029年年複合成長率接近8.9%，2029年可望逼近40億美元。技術發展也由早期懸臂式探針卡，逐步轉向垂直式與微機電（MEMS）架構，景美科技產品可同時支援兩類高階探針卡。

景美科技技術長何震宏則說，先進製程探針卡的單卡針數常超過1萬針，探針間距朝40微米以下發展，對導板孔位密度、對位精度與結構穩定度要求更高，公司上半年營收已逐季墊高，後續將持續升級高精度製程能力，掌握高階探針卡結構件價值提升商機。