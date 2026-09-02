SEMICON／侯永清：AI需求劇增30年首見 台積電所需採購設備超預期

台積電（2330）資深副總經理暨副共同營運長 / 資訊安全長侯永清今日在SEMICON Taiwan 2026國際半導體指出，「AI 對產能有龐大且迫切的需求，相較於過去 30 年看到的模式，我們從未見過需求成長如此劇烈、變動頻率如此之高。以台積電為例客戶需求所需要採購的設備數量已遠超過先前預期」。

侯永清指出，「以台積電為例：去年底我們預估為因應今年客戶需求所需要採購的設備數量，假設基準是 1X。短短一季內，為了支應暴增的需求，設備需求就上調到 1.5X。到了 7 月，這個數字已經衝到 1.9X。整個生態系統要如何在短短6 個月內，支撐近乎翻倍的擴產需求？這正是我們今日面臨的產能挑戰。另一個挑戰是技術」。

目前 AI 對算力與能源效率極度渴望。因此對先進技術、先進封裝以及整體系統效能的需求，推進速度遠快於以往。

這同時也要求合作模式必須改變。為了提供最佳的系統效能或模組效能，單靠提升晶片單元的表現是不夠的，必須確保整合後的整體效能達標。這種轉變是以往未曾有過的。過去比較像是線性生產流程：只要確保自己的樣品能順利交付到下一階段、對方能接手製造即可。但如今，必須確保前一階段的表現能被下一位夥伴完整發揮，同時製造窗口與良率還得維持住。這需要一套全新的協同合作模式。

基於這點，從台灣半導體產業的角度來看，他說，「我們是全球最大的製造與測試重鎮。我們自認承擔著這份責任，也全力投入更多資源來解決這項難題」。

目前在產能端，不只是台積電，還有台灣的生態夥伴們，大家都在加倍努力加速擴建產能以滿足需求，儘管客戶依然覺得短缺。

他提到，「舉個例子：為滿足客戶需求，光是台積電目前在台灣就同時興建 13 座晶圓廠，這是過去從未有過的規模；與此同時，海外還有 5 到 6 座廠正在進行。全球加起來接近 20 座廠正在推動。過去我們一次頂多蓋 4 到 5 座，現在是以 4 到 5 倍的力道追趕，但依舊難以完全追上需求」。

但無論如何，台灣的整個產業都在全力以赴追趕進度，支援全球需求。

在技術方面，他也說，「無論規模大小或新創公司，全台灣半導體產業據我所知都投入了更多資源在研發上。我們的使命就是不斷推動技術極限，提供最佳技術來支撐 AI 發展」。