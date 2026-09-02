國際機構法人肯定 志聖、均華獲選2026外資精選台灣企業100強

G2C+聯盟的志聖（2467）與均華精密（6640）2日獲選「2026外資精選台灣企業100強」，從全台2,283家上市、上櫃及興櫃企業中脫穎而出，最終僅100家企業入榜，入選率約4.4%，於市場面、基本面及永續面三大面向展現競爭力，獲得國際機構法人肯定。

本屆評選由台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC）共同進行，經多層條件篩選，企業家數由2,283家最終選出100強。評選條件包括市值達5億美元以上、外資持股金額淨增加，以及2023至2025年連續三年獲利、營收複合年均成長率為正成長等指標，凸顯入選企業兼具營運韌性、成長動能與外資吸引力。

志聖與均華近年持續深化AI與半導體先進封裝設備布局，並透過G2C+聯盟強化製程整合及一站式服務能力。此次獲選百強，不僅肯定企業長期經營成果，也反映台灣半導體設備供應鏈在AI浪潮下的成長潛力與國際資本市場關注度持續提升。