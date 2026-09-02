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特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

受到市場流傳疑似「截取」台達電（2308）發文給客戶部分內容指出，公司特定批次產品電容器可能有問題影響，台達電2日盤中股價重挫。

對此，台達電表示，無法評論市場傳聞及客戶合作細節。但若供應商零組件出現問題，台達會盡力協助客戶安排換貨，以確保客戶需求不受影響。

昨天市場流傳疑似「截取」台達電發文給客戶部分內容，「台達電子工業謹代表其關聯公司致函通知您，關於某電源供應器特定批次產品存在潛在品質問題；台達目前的調查結果，受影響PSU中使用的某些電容器（以下簡稱「受影響電容器」）在未施加電壓的情況下長期存放後，可能會出現漏電流增大的現象（以下簡稱「此問題」）；在特定條件下，此問題可能導致電容器電壓不平衡、過熱，並可能在後續上電過程中引發電容器故障。」

受此「截取」部分台達電發文給客戶內容影響，台達電今天盤中股價重挫。終場收1,730元，下滑135元。

據了解，此次有電容器品質問題的台達VR 18.4 kW電源供應產品，是台達在試產階段發現，並主動發文通知客戶，啟動更換電容器。

業界人士分析，台達電為各大CSP及NVIDIA的主力供應商，800VDC等高階產品甚至是獨供，其他供應商仍在產品開發階段，甚至還未送樣認證，難以形成搶單，加上此批次電源產品出問題主要是電容器，並非台達電設計問題，台達電試產發現問題後，立刻主動通知客戶，並啟動更換產品，台達電擁有不同的電容器供應商，且備料充足，預期此批次產品問題只要更換電容器供應商就可解決，台達電營運不受影響。

台達電 電源供應器 股價

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