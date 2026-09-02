快訊

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

京華城案二審柯文哲9月8日將出庭 高院先處理黃景茂是否延長限制出境

Joeman爆感情風暴後持續神隱 經紀人證實「不飛美國」缺席蘋果發表會

聽新聞
0:00 / 0:00

AI推升先進封裝增速遠超前段 TEL看好CPO、記憶體需求

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
東京威力科創（TEL）台灣總裁仲間誠二。記者朱子呈／攝影
東京威力科創（TEL）台灣總裁仲間誠二。記者朱子呈／攝影

半導體設備大廠東京威力科創（TEL）台灣總裁仲間誠二2日表示，先進封裝目前的市場規模雖仍不及前段製程，成長速度卻快得多，已成為TEL優先布局領域。隨AI推升異質整合、CPO記憶體需求，公司已與關鍵客戶展開合作，看好相關市場持續擴大。

仲間誠二今日出席SEMICON Taiwan 2026記者會指出，AI技術需求日益複雜，已無法只靠單一元件實現，必須將多種不同功能的晶片整合在同一封裝內，也同步推動前段製程微縮與先進封裝發展。

因應這波需求，TEL除既有的沉積、微影、清洗及蝕刻技術，也進一步布局3D整合，發展晶圓對晶圓接合與解接合、雷射修邊、晶圓邊緣拋光及雷射剝離等技術，擴大在先進封裝市場的產品組合。

談到共同封裝光學（CPO），仲間誠二表示，CPO將是下一世代關鍵元件，矽光子無法依靠單一製程技術完成。TEL可整合薄膜沉積、塗布顯影、清洗及乾式蝕刻等能力，協助客戶縮短研發周期並提高量產穩定度，目前已與關鍵客戶展開合作。

AI也持續擴大記憶體需求。仲間誠二看好，DRAM、HBM及3D NAND市場成長仍將延續，TEL在DRAM與NAND Flash設備市場均具備良好基礎，記憶體與先進封裝將成為公司掌握AI商機的重要方向。

針對美國、日本加速發展本土先進製程，仲間誠二強調，台灣仍是全球半導體產業非常重要且不可或缺的樞紐。TEL將持續推動「Next Door Strategy」，讓服務據點與研發中心貼近客戶，並依客戶需求、市場規模及發展策略評估後續在台投資，目前態度正面。

TEL CPO 記憶體 晶片 東京威力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SEMICON登場 AI驅動半導體新成長循環 勤業眾信：企業關注三大趨勢

AI 重塑半導體競爭版圖 勤業眾信籲台企掌握3大趨勢

AI晶片需求強勁 創浦：兩年內EUV雷射產出能力增至三倍

影／經部技術司攜手山太士、同欣電布局 CoPoS 封裝與功率半導體關鍵技術

相關新聞

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

受到市場流傳疑似「截取」台達電（2308）發文給客戶部分內容指出，公司特定批次產品電容器可能有問題影響，台達電2日盤中股價重挫。

三大企業狂買廠房金額破千億！為何沒有台積電？專家這麼說

工業廠房交易夯，宏大國際資產表示，今年截至目前，三大企業包括美光（Micron）、日月光（3711）、矽品，購廠投資總金額即逾一千億，廠房分別位於桃園、苗栗、台南、高雄等處，驗證AI工業熱潮是台灣現在進行式。

擔心台積電變「美積電」？ 連賢明：台灣更該留意兩大風險

台企赴美投資持續擴大，規模上看550億美元，也讓台灣半導體供應鏈是否加速外移再受關注。中經院院長連賢明認為，台灣現在更需要關心兩大問題，一是快速擴大的對美貿易順差，恐在美國期中選舉期間再被放大；二是韓國三星正藉由AI與記憶體景氣復甦重新累積資本與競爭實力，這兩項風險，都比單純計算台積電（2330）在美國蓋多少廠更值得注意。

華立搭AI商機半導體材料多元成長 董座看旺2027年

華立（3010）董事長張尊賢在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展期間受訪提到，半導體領域來自AI商機高速成長，今年成長無虞，明年看來比今年更好可望持續雙位數成長挑戰新高，觀察AI需求帶動半導體PCB不斷擴充不管散熱晶片還是規模皆有利於公司營運。

台積電先進封裝進駐白埔產業園區 陳其邁再爆還有某國際大廠要來

高雄白埔產業園區展開規畫，市長陳其邁昨天下午在議會答詢時證實，高市府與經濟部、台積電一起合作，將在白埔園區建立半導體先進封裝設備供應鏈基地，間接證實台積電將在高雄擴廠，陳今天受訪時再透露，白埔產業園區另外的28公頃，還有另一家國際大廠已經跟市府洽談進駐

AI需求半年翻近倍 台積電侯永清：建廠速度提升5倍仍追不上

AI基礎建設需求持續爆發，全球半導體供應鏈擴產速度面臨空前考驗。台積電資深副總經理侯永清表示，AI帶來的需求成長幅度及變化頻率，是過去30年從未見過的情況。為解決AI產能瓶頸，台積電已把建廠速度大幅提高至過去約5倍，目前光在台灣就有17座廠同步興建，海外另有5至6座廠推進，但即使如此，「仍然無法滿足需求」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。