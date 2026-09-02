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台灣AI實力閃耀中東LEAP展 黃志芳赴沙烏地開拓主權AI新商機

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
LEAP 科技展台灣精品展示區，貿協董事長黃志芳（左3）、駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平（右3）與台灣精品館業者。圖／貿協提供
LEAP 科技展台灣精品展示區，貿協董事長黃志芳（左3）、駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平（右3）與台灣精品館業者。圖／貿協提供

中東地區規模最大、被譽為「沙漠中的 COMPUTEX」的年度國際科技盛會LEAP，正在沙烏地阿拉伯利雅德舉行，外貿協會董事長黃志芳表示，從「技術源頭的COMPUTEX」走向「場域實踐的LEAP」，正好呼應全球AI發展從技術創新邁向規模化落地的進程，而台灣供應鏈正是中東推進數位轉型不可或缺的基石。

黃志芳率COMPUTEX 及市場推廣團隊於8月30日訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德，先後拜會沙國主權基金、國家級先進製造平台、國家級人工智慧公司及大型企業集團；31日則拜會LEAP 科技展主辦單位，並主持台灣精品展示區揭幕。

黃志芳指出，COMPUTEX已躍升為全球AI科技與供應鏈最重要的交流平台，近年備受各國主權基金、投資銀行及創投等國際資本高度關注，是沙國鏈結台灣科技供應鏈與全球投資社群的關鍵橋樑。他強調，台灣具備完整的半導體與AI生態系，在各國加速邁向AI時代之際，已是不可或缺的關鍵夥伴；隨著中東國家全力推進AI基礎建設，台灣的互補優勢將能發揮更積極的推動力。

沙烏地阿拉伯近年力推以AI為核心的國家發展戰略，致力將石油時代積累的能源與資本優勢，轉化為「算力、資料與智慧出口優勢」，核心策略為結合國家資本、能源優勢與全球尖端技術，大規模建置資料中心，打造全球 AI 基礎設施與主權 AI 的核心樞紐。

貿協指出，沙國已將2026年定為「人工智慧年」，目標是在2030年前將資料中心總裝置容量擴增至1.5GW，並於十年內達到6.6 GW；除研發本土阿拉伯語大型語言模型、建立在地產業鏈外，也攜手NVIDIA建置AI Factory算力中心，並與AMD、Cisco等國際大廠展開基礎建設合作。

此次前往LEAP參展的台灣業者有44家，其中，仁寶開發的醫院服務型智慧機器人成為會場焦點，並已與沙國指標業者達成合作協議。此外，沙國國家級AI旗艦企業HUMAIN公開表達在機櫃、電源管理及冷卻系統等領域建立在地製造能量的意願。黃志芳對此表示，這些領域正是臺廠最具國際競爭力的強項，也是台灣產業爭取對沙合作的重要切入點。

黃志芳分析兩大科技展具有互補性，LEAP聚焦於「AI如何落地於沙國未來願景與多元場域」，具備強大市場實踐力；COMPUTEX則是全球「定義AI最前端技術、算力規格與創新趨勢」的核心源頭。

貿協指出，訪沙期間，多家沙國民間大型企業集團對深化台沙合作表達高度意願，範疇涵蓋電動車、無人機、自動化科技及機器人等，貿協已積極邀請相關企業與機構組團訪台；同時也力邀沙方於明年6月1日至4日來台參觀COMPUTEX 2027，藉由全球最完整的科技產業生態系開拓深層投資與合作商機。

中東 黃志芳 Computex 外貿協會 供應鏈

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