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SEMICON／穎崴搶食CPO商機積極擴產 看AI商機無泡沫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
左起穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜、董事長王嘉煌、財務長李振昆。記者尹慧中／攝影
左起穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜、董事長王嘉煌、財務長李振昆。記者尹慧中／攝影

穎崴（6515）今日在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展分享產業趨勢看法，穎崴科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜提到，公司率先提出共同封裝光學（CPO）看法，目前相關領域CPO Socket耕耘已有十個專案，積極擴產應對需求。

今年半導體展是歷年規模最大，呈現台灣在AI產業鏈重要性，各家都角逐先進封裝的商機，AI沒有所謂的泡沫化晶圓代工資本支出未來三年持續，後段封裝測試和設備廠同樣大舉提升資本支出，現在才開始。

穎崴 半導體 泡沫化 晶圓代工

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