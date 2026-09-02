廣運半導體業務成業績成長新引擎接單 接單占比衝三成
AI與先進封裝擴產潮持續推升半導體廠自動化需求，廣運（6125）加速把半導體打造為智慧製造、智慧物流之外的重要成長引擎。廣運總經理柯智鈞表示，今年半導體接單動能明顯升溫，目前新增訂單中，半導體占比已達約三成，今年半導體接單更已達去年一倍以上，明年也設定更高成長目標。
廣運今年大幅擴大半導體展出規模，一口氣設置18個展位，主打過去兩、三年累積的半導體自動化搬運技術，包括自動物料搬送系統（AMHS）、高空搬運系統（OHT），以及Tray（托盤）、Magazine（料匣）與Cassette（卡匣）等不同載具搬運方案。
柯智鈞指出，廣運目前已能讓三種不同載具在相同軌道及車體上進行搬運，客戶進行整廠規劃時，面對不同製程與載具，不必分別建置獨立系統，而可透過共用平台完成製程間切換，提高設備利用率及產線彈性。
這項發展也代表廣運的半導體布局，正從單一搬運設備進一步跨向整廠智慧物流系統整合。
另一項布局則是將半導體搬運系統與數位孿生（Digital Twin）結合。從下層MGV Port、升降機、自動調整座一路進入主線搬運系統，都可事先透過數位模型進行模擬，將設備、軌道、搬運路徑及物流量納入整體規劃，提前找出塞車、設備配置與派車效率等問題。
訂單已開始反映這項轉型成果。廣運目前整體在手訂單約66.6億元，不過其中包含過去二、三年前承接的大型自動化工程，若單純觀察今年新增訂單，半導體占比已拉升至約三成。
柯智鈞表示，今年半導體接單已達去年一倍以上，隨下半年持續消化既有訂單並爭取新案，明年公司也將設定更積極的成長目標。
隨AI帶動先進製程與先進封裝持續擴產，晶圓製造及封測廠對自動搬運、智慧物流需求同步提高。對廣運而言，下一階段競爭重點已不只是提供單一搬運設備，而是把不同載具、軌道、控制系統與數位孿生整合成完整平台，進一步搶攻半導體智慧工廠商機。
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