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盛新材料突破長晶 12吋SiC晶球亮相、2027年啟動擴產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
盛新材料總經理謝明勳展示公司成功量產的12吋SiC晶球，計畫明年啟動擴產。記者簡永祥／攝影
盛新材料總經理謝明勳展示公司成功量產的12吋SiC晶球，計畫明年啟動擴產。記者簡永祥／攝影

為迎合先進封裝對散熱材料要求，廣運集團旗下盛新材料（6930）在今年SEMICON Taiwan首次首出12吋碳化矽（SiC）單晶晶球，並鎖定AI先進封裝高散熱需求。盛新總經理謝明勳今日受訪表示，目前12吋SiC已成功完成長晶，並開始與客戶分享相關測試數據，隨產品開發與客戶驗證推進，2027年也將啟動新一波擴產。

盛新目前SiC產品主要分成N型與半絕緣型（Semi-insulating）兩大類。N型主要鎖定功率半導體，包括電動車及高功率應用；半絕緣型則瞄準高頻通訊及低軌衛星等市場。

尺寸方面，半絕緣SiC目前以4吋、6吋為主，海外客戶已普遍朝6吋發展，台灣客戶也開始由4吋轉向6吋，更已有海外客戶要求盛新開發8吋半絕緣SiC，顯示大尺寸化趨勢逐漸成形。

更值得注意的是12吋產品。謝明勳表示，開發12吋SiC並非單純追求晶圓尺寸放大，而是鎖定AI先進封裝帶來的散熱需求。相關技術獲政府科專計畫支持，計畫規模為兩年2億元，今年5月正式啟動，目前已成功長出12吋SiC晶球。

在先進封裝應用方面，盛新也已開始與主要封裝客戶分享相關測試數據。公司指出，SiC實際導入時仍須依不同封裝架構及客戶需求調整，例如作為Carrier（承載基板）時，不一定需要採用半絕緣材料，部分應用使用N型即可；但若進一步作為Interposer（中介層），則可能需要半絕緣SiC。

這也意謂盛新的12吋SiC布局，已由傳統電動車功率半導體材料進一步跨向AI晶片散熱與先進封裝新市場。

謝明勳進一步表示，盛新今年上半年營收已超過去年全年，下半年預期還會優於上半年；目前產線尚未完全滿產，公司預期2027年後成長速度將明顯加快，甚至有機會進入倍數成長階段。

產能方面，盛新目前擁有約65台長晶爐，開機率約二分之一至三分之二，預估2027年有機會逐步達到滿載。由於公司評估2028年客戶需求已可能超過現有產能負荷，因此規劃明年開始增加設備投資。

謝明勳表示，盛新目前中壢廠空間已滿，下一階段擴產將以已準備完成的平鎮廠為重要據點。依規畫，考量晶錠切割、研磨及準備區等空間後，平鎮廠單一樓層約可配置200台長晶爐；公司在南部科學園區也已取得土地，為更長期擴產預留空間。

從6吋、8吋半絕緣SiC到12吋AI先進封裝應用，盛新正試圖為SiC打開電動車之外的第二成長曲線。隨AI晶片功耗與封裝密度持續攀升，散熱材料的重要性同步提高，12吋SiC能否跨過客戶驗證並進入量產，將成為盛新2027年至2028年營運放大的重要關鍵。

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