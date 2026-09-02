AI夯、三大科技廠「獵廠大手筆」 今年買逾千億、躍工業地產最大買方

宏大國際資產2日表示，今年至目前為止，工業不動產交易金額前三大企業，其投資總金額即逾一千億元，分別是美光、日月光（3711）、矽品，其中購置廠房座落位於桃園、苗栗、台南、高雄等處，驗證了AI工業熱潮是台灣現在進行式。

今年一月宏大國際資產預估，今年商用不動產交易可望突破2,000億元歷史新高；宏大國際資產總經理陳益盛表示，以現在的熱絡程度來看，這個新紀錄應該是指日可待了。

至於半導體晶圓大廠龍頭台積電（2330）設廠動作，陳益盛指出，台積電早幾年就超前部屬，全球投資設廠，加上國內北、中、南設廠將逾13處，而且是以美元計算，近幾年購廠加上設備投資金額已逾600億美元、約新台幣1.9兆元。

陳益盛表示，今年初從AI產業的發酵，股市的熱絡程度，再加上電子業的訂單、獲利、財測等數據顯示，加上實際與多家電子業客戶往來，發覺這些AI概念股企業滿手訂單廠房已經不敷使用，因此今年一月即預測今年的商用不動產交易金額可望突破2,000億元歷史新高。

陳益盛分析，尤其是工業地產更將帶動交易的活水。也正如預測，第1季3月時開始由美光科技打頭陣，大手筆砸528億元購入苗栗銅鑼廠房，接著矽品精密工業也陸續分次購入苗栗及台南等多處廠房，到目前為止共投資約227億元購廠，緊接著日月光半導體亦陸續在台南、桃園、高雄等處，共耗資約268億購入廠房及廠務設施。

陳益盛指出，事實上矽品與日月光同屬一個集團下企業，因此要說是二家企業投資購廠突破千億元也不為過。此外，除了前述三家大廠擴大投資外，另一家購廠大戶是廣達電腦，投資桃園華亞園區廠房金額達197億元。

陳益盛進一步指出，今年工業不動產市場天氣仍如預測是豔陽天，市場交易量是一枝獨秀，而且大多數是自用需求，交易量遠遠超過商辦及零售、店面產品；目前宏大也協助多家中、小型廠商陸續接棒大廠持續擴充，購廠規模會以2億至20億元金額為主，設廠方式會以原廠區域周邊為優先，同時也考量設廠在上游大廠的區域附近，以便於更有效率的服務及生產流程的優化。