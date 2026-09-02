SEMICON／Google擴建基地 技術長談認購聯發科：投資優秀公司的機會

Google 技術長暨 AI 基礎建設資深副總裁Amin Vahdat首度來訪台灣，在SEMICON Taiwan 2026 發表專題演說。今年是Google台灣成立20周年，他也到訪剛啟用、Google位於台北士林的AI基礎建設研發中心，並宣布將在原基地提升60%的辦公空間。

他在官方部落格中表示，透過台灣營運規模的擴展，實現Google強化在地合作與交流的堅定承諾。台灣不僅以卓越的半導體實力與人才密度聞名全球，在AI生態系中更扮演著遠超晶片本身的關鍵角色。從先進3D封裝、伺服器主機板、到高效率供電系統、液冷技術，台灣的合作夥伴協助架構並打造現代運算的核心要素。在台灣業者持續為Google、Gemini、Google Cloud、全球使用者和客戶打造實體基礎建設之際，Google深化與台灣夥伴的合作便至為重要。

他指出，過去20年，Google台灣團隊協助推動了歷次最重大的平台轉型，包括行動運算、ChromeOS、雲端到今日的AI。從Android 與 Pixel 的研發、到客製化晶片與伺服器架構的突破，台灣深厚的技術專業為其產品、使用者與客戶帶來了重大進展。在台北的 AI 基礎建設研發中心延伸此脈絡，打造為所有人重塑運算樣貌的實體基礎建設系統。

近期士林研發中心的擴建則體現Google站在「智慧時代」起點的即時性和用意。他指出，支持這些AI 工作負載的算力需求正在以前所未見的速度增長，唯一的限制僅有擴大效能與交付算力的速度。他強調，如果要克服散熱、供電與複雜的網路瓶頸等物理極限，就要仰賴軟硬體深度整合的協同設計。未來的技術突破將取決於一個具備韌性且緊密互聯的生態系，從晶片、製造、模型，到驅動這一切的基礎建設皆如此。

被問及母公司Alphabet認購聯發科（2454）海外可轉換公司債（ECB），Amin Vahdat強調，這是投資一家優秀公司的機會，聯發科是非常重要且強大的合作夥伴，也很榮幸能在多個不同領域與聯發科合作。