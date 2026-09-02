工研院高爾夫AI機奪WITSA全球大獎 揮桿、球速一機掌握

工研院研發「HoleInOne全場域複合感知一體機系統方案」，整合多模態感知與邊緣AI技術，可即時分析球速、飛行軌跡及揮桿動作，並已導入高爾夫球場驗證，並獲2026 WITSA全球AI大獎「AI與數據類」肯定，盼推動台灣運動產業由硬體製造走向數據服務。

工研院表示，在經濟部產業技術司支持下，HoleInOne從全球參賽方案中脫穎而出，獲世界創新科技與服務聯盟（WITSA）今年首度推出的「2026 WITSA Global AI Awards」獎項，展現台灣AI技術落地與數據應用成果。

工研院服務系統科技中心執行長陳慧娟表示，台灣長期具備全球領先的運動器材製造實力，但面對國際競爭及硬體產品毛利壓力，產業下一階段競爭力，將從單一硬體製造走向「硬體＋AI＋數據＋服務」整合。

HoleInOne將過去仰賴多項專業設備取得的運動量測資訊，整合至可攜式一體機，可依不同運動場域快速部署。系統整合雙目視覺、毫米波雷達及邊緣AI影像分析，即時擷取擊球及人體動作，將球速、飛行軌跡、揮桿動作等轉化為數據，再透過雲端分析管理，並可結合體適能、生物力學分析，發展個人化訓練服務。

目前HoleInOne已導入國際錦標賽等級的揚昇球場，進行選手訓練課程及服務驗證，也在霧峰球場展開高球體適能訓練驗證，累積實際場域應用經驗。

工研院表示，未來將持續與運動器材業者及場域合作，擴大HoleInOne在高爾夫及其他運動情境應用，累積高品質運動數據，發展適合亞洲使用者的數據模型與AI服務，協助台灣業者結合ICT、精密製造及AI優勢，布局數據服務及整合型解決方案。