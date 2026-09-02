盼帶動運動產業發展 工研院高爾夫球一體機榮獲2026 WITSA全球AI數據大獎

世界創新科技與服務聯盟（WITSA）今年首度推出全球AI大獎，在經濟部產業技術司支持下，工研院研發的「HoleInOne全場域複合感知一體機系統方案（Smart Golf Service Solution）」從全球參賽方案中脫穎而出，榮獲「2026 WITSA Global AI Awards」AI與數據類獎項。

HoleInOne整合多模態感知與邊緣AI技術，並已實際進入運動場域驗證，將感測、運算與數據服務整合為可部署、可擴充的智慧運動解決方案，展現我國AI技術落地及數據應用的實質成果，也為運動產業從硬體製造邁向高值服務開創新契機。

工研院服務系統科技中心執行長陳慧娟表示，台灣長期具備全球領先的運動器材製造實力，但面對國際市場競爭與硬體產品毛利壓力，產業下一階段的競爭力，將從單一硬體製造進一步走向「硬體＋AI＋數據＋服務」的整合。HoleInOne將過去仰賴多項專業設備才能取得的運動量測資訊，整合為可攜式一體機中，可依不同運動場域快速布署，讓運動數據不再侷限於專業場館或特定設備。透過掌握使用者運動數據，業者可進一步發展訓練、體適能及智慧運動等服務，拓展硬體產品以外的高附加價值應用，推動台灣運動產業由硬體製造走向數位服務。

在技術實現上，HoleInOne整合雙目視覺、毫米波雷達與邊緣AI影像分析，可即時擷取擊球與人體動作資訊，將球速、飛行軌跡、揮桿動作等資訊轉化為運動數據，再透過雲端服務進行分析與管理，並可進一步結合體適能與生物力學分析，發展個人化訓練服務。目前HoleInOn已導入國際錦標賽等級的揚昇球場，進行選手訓練課程與服務驗證，並於霧峰球場展開高球體適能訓練驗證，持續從實際運動場域累積應用經驗，推進技術從研發成果走向市場服務。

工研院未來將持續與運動器材業者及場域合作，擴大HoleInOne於高爾夫及其他運動情境的驗證與應用，累積高品質運動數據，發展適合亞洲使用者的運動數據模型與AI服務，並協助台灣業者結合ICT、精密製造與AI優勢，從單一硬體產品進一步布局數據服務與整合型解決方案，帶動台灣運動產業朝高值化、數據化及服務化發展。