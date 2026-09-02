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SEMICON／Google技術長Amin Vahdat：未來全球算力需求無上限

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
SEMICON Taiwan 2026 2日在台北南港展覽館開幕，Google AI與基礎架構資深副總裁暨首席技術專家瓦達特（Amin Vahdat）發表主題演講，並在會後接受媒體聯訪。中央社
SEMICON Taiwan 2026 2日在台北南港展覽館開幕，Google AI與基礎架構資深副總裁暨首席技術專家瓦達特（Amin Vahdat）發表主題演講，並在會後接受媒體聯訪。中央社

SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展2日正式開展，Google技術長兼AI基礎建設資深副總裁 Amin Vahdat在專題演講中指出，隨人工智慧（AI）進入 「代理型運算」（Agentic AI）」時代，互動模式由人對電腦演進為「智慧體對智慧體」（Agent to Agent）」的自動化對話，全球算力需求已無上限，將驅動各種過去不可能的 AI 應用呈指數級成長。

他強調，即使透過各種優化讓AI模型運算效率提升1,000 倍，需求不但不會減少，更因降低了基礎資源成本，解鎖人類過去無法想像的新領域，例如Google的AlphaFold 3能在幾小時內預測蛋白質結構，對新藥開發帶來幫助。

他也強調，在此需求下，台灣半導體供應鏈與全球合作，扮演樞紐的地位，供應鏈必需具備在晶片驗證後就量產的能力，且台灣供應鏈也要加快量產的數量，Google將持續擴建在台北士林的半導體研發中心，強化與台灣在地半導體供應鏈的合作。

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