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高通與華碩宣布合作 推動「藥事 AI Agent」計畫正式啟動

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華碩（2357）與美國IC大廠高通宣布共同合作，推出首個專為社區藥師打造、可於本地端邊緣裝置運行、效能強大的AI助理「藥事AI Agent」計畫，並透過高通Qualcomm for Good公益計畫，結合華碩集團旗下台智雲與台生科的AI、生醫數據與產業生態系能力，共同投入技術、平台與資源，並捐贈搭載「藥事AI Agent」的AI筆電等終端裝置，協助大南方嘉、南、高、屏各縣市逾50家示範藥局與藥師，強化用藥安全、提升效率與衛教推廣。

台灣已於2025年正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口已突破467萬。根據調查資料顯示，其中約有近4成的長者有多重用藥的狀況。面對慢性病與多重用藥日益普遍，藥師必須在有限時間內處理更複雜的處方資訊與用藥諮詢需求。

針對此一挑戰，由台智雲研發，並與高通技術團隊合作所打造的「藥事 AI Agent」，不同於一般藥品查詢或生成式 AI 對話工具，而是聚焦第一線藥師的實際工作流程，透過 AI 整合多項用藥資訊，輔助辨識藥物交互作用（drug-drug interactions）、重複用藥（duplicate therapies）及不適當用藥（inappropriate medication use）等潛在風險，並支援病患用藥諮詢與衛教。

為推動AI技術在第一線藥事服務的實際應用，「藥事AI Agent」運用高通強大的邊緣運算技術與開發工具，整合AI解決方案、模型調校及Agent應用等技術，針對開源權重語言模型GPT-OSS進行調校，將原先需仰賴雲端運算的1,200億參數大型模型，優化為可在搭載高通技術平台的AI PC上單機運行的200億參數模型；同時導入衛福部食品藥物管理署開放的藥品仿單資料，提供符合台灣藥事服務需求的醫藥資訊。這項計畫將由台生科連結、培訓在地示範藥局進行落地導入。

透過本地端 Edge AI 運算，「藥事AI Agent」 未來在場域離線環境中就地完成推論，支援藥師進行多處方資訊整合與交叉審查的繁重工作，在提升服務效率的同時，也減少敏感醫療與用藥資料傳送至外部雲端的需求，進一步強化資料隱私、安全與自主控制，可說是主權AI實際落實於智慧健康產業的具體展現。

高通 華碩 Qualcomm

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