快訊

秘魯宣布與伊朗斷交！原因曝光 怒控4大罪

低消350元、限90分鐘！羅東林場星巴克內用新規掀議 小鳥胃客喊太難

資深男星陳觀泰驚傳80歲離世！「洪熙官」成經典　去年才喊不退休

聽新聞
0:00 / 0:00

貿協黃志芳率團訪「沙漠中的 COMPUTEX」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
黃志芳董事長與瓦利德親王（Prince AI-Waleed bin Talal）。貿協／提供
黃志芳董事長與瓦利德親王（Prince AI-Waleed bin Talal）。貿協／提供

外貿協會董事長黃志芳率 COMPUTEX 及市場推廣團隊於8月30日訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德。

此行以 COMPUTEX 主辦單位身分，先後拜會沙國主權基金、國家級先進製造平台、國家級人工智慧公司及大型企業集團；31日則拜會 LEAP 科技展主辦單位，並主持台灣精品展示區揭幕。

此行除深化台灣 AI 產業供應鏈在沙國的能見度，更實地掌握當地需求，積極促成雙邊合作對接。

黃志芳指出，COMPUTEX 已躍升為全球 AI 科技與供應鏈最重要的交流平台，近年備受各國主權基金、投資銀行及創投等國際資本高度關注，是沙國鏈結台灣科技供應鏈與全球投資社群的關鍵橋樑。他強調，台灣具備完整的半導體與 AI 生態系，在各國加速邁向 AI 時代之際，已是不可或缺的關鍵夥伴；隨著中東國家全力推進 AI 基礎建設，台灣的互補優勢將能發揮更積極的推動力。

沙烏地阿拉伯近年力推以 AI 為核心的國家發展戰略，致力將石油時代積累的能源與資本優勢，轉化為「算力、資料與智慧出口優勢」。其核心策略為結合國家資本、能源優勢與全球尖端技術，大規模建置資料中心，打造全球 AI 基礎設施與主權 AI 的核心樞紐。沙國已將2026年定為「人工智慧年」，目標於2030年前將資料中心總裝置容量擴增至 1.5 GW，並於十年內達到 6.6 GW；除研發本土阿拉伯語大型語言模型、建立在地產業鏈外，亦攜手 NVIDIA 建置 AI Factory 算力中心，並與 AMD、Cisco 等國際大廠展開基礎建設合作。

在與 LEAP 主辦單位執行長會談時，雙方就展會交流與合作模式深入交換意見。此次共有 44 家台灣業者參展，全面呈現先進 AI 軟硬體與應用實力；其中，仁寶開發的醫院服務型智慧機器人成為會場焦點，並已與沙國指標業者達成合作協議，彰顯台灣科技在中東市場的落地應用潛力。此外，沙國國家級 AI 旗艦企業 HUMAIN 亦公開表達在機櫃、電源管理及冷卻系統等領域建立在地製造能量的意願。黃志芳對此表示，這些領域正是台廠最具國際競爭力的強項，亦為台灣產業爭取對沙合作的重要切入點。

走訪展會後，黃志芳特別點出兩大科技展的互補性：LEAP 聚焦於「AI 如何落地於沙國未來願景與多元場域」，具備強大市場實踐力；COMPUTEX 則是全球「定義 AI 最前端技術、算力規格與創新趨勢」的核心源頭。從「技術源頭的 COMPUTEX」走向「場域實踐的 LEAP」，正好呼應全球 AI 發展從技術創新邁向規模化落地的進程，而台灣供應鏈正是中東推進數位轉型不可或缺的基石。

訪沙期間，多家沙國民間大型企業集團對深化台沙合作表達高度意願，範疇涵蓋電動車、無人機、自動化科技及機器人等。貿協已積極邀請相關企業與機構組團訪台，將依其需求安排客製化參訪與商機媒合；同時亦力邀沙方於明年6月1日至4日來台參觀 COMPUTEX 2027，藉由全球最完整的科技產業生態系開拓深層投資與合作商機。

此行黃志芳亦特別拜會多年老友、沙國首富及指標投資人瓦利德親王（Prince Al-Waleed bin Talal）。瓦利德親王對全球產業與投資趨勢具敏銳洞察力，近年持續加強高科技布局，早期對 SpaceX 的投資亦斬獲豐碩回報。會談中，瓦利德親王高度肯定台灣近年經濟與科技產業的卓越表現，並提及旗下四季酒店集團（Four Seasons Hotels and Resorts）投資的台北四季酒店預計明年完工開幕，印證國際頂級服務業對台灣市場潛力充滿信心。

黃志芳進一步分享，訪沙前兩周他甫率團隊赴韓拜會半導體大廠、AI 晶片獨角獸 FuriosaAI 及雲端平台巨頭 NAVER。韓國同樣將「主權 AI」列為國家戰略，期盼在美、中兩強外開闢自主力量，此行在沙國也見證了相同的全球浪潮。黃志芳強調，隨著算力躍升為關鍵國家戰略資產，台灣的半導體與 AI 供應鏈已是全球不可或缺的核心力量。面對全球版圖快速重組，貿協除持續深耕 COMPUTEX 的全球核心平台地位，亦將主動進軍國際重點市場，協助台灣企業鏈結全球夥伴，將技術實力轉化為實質商機。

LEAP展會現場。貿協／提供
LEAP展會現場。貿協／提供

黃志芳董事長（左）與仁寶創新研究院設計長暨資深副總陳禧冠。貿協／提供
黃志芳董事長（左）與仁寶創新研究院設計長暨資深副總陳禧冠。貿協／提供

黃志芳董事長聆聽台灣精品館參展商介紹。貿協／提供
黃志芳董事長聆聽台灣精品館參展商介紹。貿協／提供

沙烏地阿拉伯資料中心藍圖。貿協／提供
沙烏地阿拉伯資料中心藍圖。貿協／提供

黃志芳董事長（左3）、駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平（右3）與台灣精品館業者。貿協／提供
黃志芳董事長（左3）、駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平（右3）與台灣精品館業者。貿協／提供

Computex 黃志芳 外貿協會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

仁寶打入中東主權AI鏈

HUMAIN 聯手仁寶　攻入 AI 基建、AI PC 市場

台灣半導體大貢獻！ 賴總統頒發經濟部專業獎章給「這2位」業界人士

打造信賴產業鏈 賴總統：台灣已建立完整半導體聚落

相關新聞

三大企業狂買廠房金額破千億！為何沒有台積電？專家這麼說

工業廠房交易夯，宏大國際資產表示，今年截至目前，三大企業包括美光（Micron）、日月光（3711）、矽品，購廠投資總金額即逾一千億，廠房分別位於桃園、苗栗、台南、高雄等處，驗證AI工業熱潮是台灣現在進行式。

擔心台積電變「美積電」？ 連賢明：台灣更該留意兩大風險

台企赴美投資持續擴大，規模上看550億美元，也讓台灣半導體供應鏈是否加速外移再受關注。中經院院長連賢明認為，台灣現在更需要關心兩大問題，一是快速擴大的對美貿易順差，恐在美國期中選舉期間再被放大；二是韓國三星正藉由AI與記憶體景氣復甦重新累積資本與競爭實力，這兩項風險，都比單純計算台積電（2330）在美國蓋多少廠更值得注意。

華立搭 AI 商機半導體材料多元成長 董座看旺2027年

華立（3010）董事長張尊賢在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展期間受訪提到，半導體領域來自AI商機高速成長，今年成長無虞，明年看來比今年更好可望持續雙位數成長挑戰新高，觀察AI需求帶動半導體PCB不斷擴充不管散熱晶片還是規模皆有利於公司營運。

台積電先進封裝進駐白埔產業園區 陳其邁再爆還有某國際大廠要來

高雄白埔產業園區展開規畫，市長陳其邁昨天下午在議會答詢時證實，高市府與經濟部、台積電一起合作，將在白埔園區建立半導體先進封裝設備供應鏈基地，間接證實台積電將在高雄擴廠，陳今天受訪時再透露，白埔產業園區另外的28公頃，還有另一家國際大廠已經跟市府洽談進駐

高通與華碩宣布合作 推動「藥事 AI Agent」計畫正式啟動

華碩（2357）與美國IC大廠高通宣布共同合作，推出首個專為社區藥師打造、可於本地端邊緣裝置運行、效能強大的AI助理「藥事AI Agent」計畫，並透過高通Qualcomm for Good公益計畫，結合華碩集團旗下台智雲與台生科的AI、生醫數據與產業生態系能力，共同投入技術、平台與資源，並捐贈搭載「藥事AI Agent」的AI筆電等終端裝置，協助大南方嘉、南、高、屏各縣市逾50家示範藥局與藥師，強化用藥安全、提升效率與衛教推廣。

貿協黃志芳率團訪「沙漠中的 COMPUTEX」

外貿協會董事長黃志芳率 COMPUTEX 及市場推廣團隊於8月30日訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。