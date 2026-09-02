貿協黃志芳率團訪「沙漠中的 COMPUTEX」

外貿協會董事長黃志芳率 COMPUTEX 及市場推廣團隊於8月30日訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德。

此行以 COMPUTEX 主辦單位身分，先後拜會沙國主權基金、國家級先進製造平台、國家級人工智慧公司及大型企業集團；31日則拜會 LEAP 科技展主辦單位，並主持台灣精品展示區揭幕。

此行除深化台灣 AI 產業供應鏈在沙國的能見度，更實地掌握當地需求，積極促成雙邊合作對接。

黃志芳指出，COMPUTEX 已躍升為全球 AI 科技與供應鏈最重要的交流平台，近年備受各國主權基金、投資銀行及創投等國際資本高度關注，是沙國鏈結台灣科技供應鏈與全球投資社群的關鍵橋樑。他強調，台灣具備完整的半導體與 AI 生態系，在各國加速邁向 AI 時代之際，已是不可或缺的關鍵夥伴；隨著中東國家全力推進 AI 基礎建設，台灣的互補優勢將能發揮更積極的推動力。

沙烏地阿拉伯近年力推以 AI 為核心的國家發展戰略，致力將石油時代積累的能源與資本優勢，轉化為「算力、資料與智慧出口優勢」。其核心策略為結合國家資本、能源優勢與全球尖端技術，大規模建置資料中心，打造全球 AI 基礎設施與主權 AI 的核心樞紐。沙國已將2026年定為「人工智慧年」，目標於2030年前將資料中心總裝置容量擴增至 1.5 GW，並於十年內達到 6.6 GW；除研發本土阿拉伯語大型語言模型、建立在地產業鏈外，亦攜手 NVIDIA 建置 AI Factory 算力中心，並與 AMD、Cisco 等國際大廠展開基礎建設合作。

在與 LEAP 主辦單位執行長會談時，雙方就展會交流與合作模式深入交換意見。此次共有 44 家台灣業者參展，全面呈現先進 AI 軟硬體與應用實力；其中，仁寶開發的醫院服務型智慧機器人成為會場焦點，並已與沙國指標業者達成合作協議，彰顯台灣科技在中東市場的落地應用潛力。此外，沙國國家級 AI 旗艦企業 HUMAIN 亦公開表達在機櫃、電源管理及冷卻系統等領域建立在地製造能量的意願。黃志芳對此表示，這些領域正是台廠最具國際競爭力的強項，亦為台灣產業爭取對沙合作的重要切入點。

走訪展會後，黃志芳特別點出兩大科技展的互補性：LEAP 聚焦於「AI 如何落地於沙國未來願景與多元場域」，具備強大市場實踐力；COMPUTEX 則是全球「定義 AI 最前端技術、算力規格與創新趨勢」的核心源頭。從「技術源頭的 COMPUTEX」走向「場域實踐的 LEAP」，正好呼應全球 AI 發展從技術創新邁向規模化落地的進程，而台灣供應鏈正是中東推進數位轉型不可或缺的基石。

訪沙期間，多家沙國民間大型企業集團對深化台沙合作表達高度意願，範疇涵蓋電動車、無人機、自動化科技及機器人等。貿協已積極邀請相關企業與機構組團訪台，將依其需求安排客製化參訪與商機媒合；同時亦力邀沙方於明年6月1日至4日來台參觀 COMPUTEX 2027，藉由全球最完整的科技產業生態系開拓深層投資與合作商機。

此行黃志芳亦特別拜會多年老友、沙國首富及指標投資人瓦利德親王（Prince Al-Waleed bin Talal）。瓦利德親王對全球產業與投資趨勢具敏銳洞察力，近年持續加強高科技布局，早期對 SpaceX 的投資亦斬獲豐碩回報。會談中，瓦利德親王高度肯定台灣近年經濟與科技產業的卓越表現，並提及旗下四季酒店集團（Four Seasons Hotels and Resorts）投資的台北四季酒店預計明年完工開幕，印證國際頂級服務業對台灣市場潛力充滿信心。

黃志芳進一步分享，訪沙前兩周他甫率團隊赴韓拜會半導體大廠、AI 晶片獨角獸 FuriosaAI 及雲端平台巨頭 NAVER。韓國同樣將「主權 AI」列為國家戰略，期盼在美、中兩強外開闢自主力量，此行在沙國也見證了相同的全球浪潮。黃志芳強調，隨著算力躍升為關鍵國家戰略資產，台灣的半導體與 AI 供應鏈已是全球不可或缺的核心力量。面對全球版圖快速重組，貿協除持續深耕 COMPUTEX 的全球核心平台地位，亦將主動進軍國際重點市場，協助台灣企業鏈結全球夥伴，將技術實力轉化為實質商機。

LEAP展會現場。貿協／提供

黃志芳董事長（左）與仁寶創新研究院設計長暨資深副總陳禧冠。貿協／提供

黃志芳董事長聆聽台灣精品館參展商介紹。貿協／提供

沙烏地阿拉伯資料中心藍圖。貿協／提供