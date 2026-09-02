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SEMICON／東佑達攜手日商駿河精機 攻 AI 矽光子 CPO 光耦合對位設備

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
東佑達董事長林宗德（左）與日商駿河精機亞太暨台灣區總裁吳堂榮（右）宣布結盟，攜手搶攻AI矽光子CPO光耦合對位設備商機。記者宋健生／攝影
東佑達董事長林宗德（左）與日商駿河精機亞太暨台灣區總裁吳堂榮（右）宣布結盟，攜手搶攻AI矽光子CPO光耦合對位設備商機。記者宋健生／攝影

看準矽光子商業化落地關鍵，東佑達自動化（7942）2日在國際半導體展（SEMICON Taiwan）上宣布，與CPO光耦合對位平台市占率第一的日商駿河精機（Suruga Seiki）合組策略聯盟，強強聯手推進新一代CPO光耦合對位平台設備。

東佑達董事長林宗德指出，日商駿河精機的CPO光耦合對位平台，目前在國內的市占率約八成，東佑達與其結盟，可進一步提供更多元選擇；另外，東佑達也自行研發CPO六自由度光耦合對位平台，目前已在客戶端做最終測試，預計明年初放量。

林宗德表示，因應全球AI運算與巨量資料中心對高速傳輸的迫切需求，共同封裝光學（CPO）技術將光學元件與交換器晶片整合於同一載板，有效縮短電訊號傳輸距離，能大幅降低AI叢集的傳輸功耗與延遲。

身兼國際矽光子異質整合聯盟（HiSPA）副會長的日商駿河精機亞太暨台灣區總裁吳堂榮則指出，CPO製程中，光纖陣列（Fiber Array）與光電晶片（PIC）間的奈米級對準公差，是決定光耦效率與良率的核心技術瓶頸。

此次合作將深度整合雙方技術優勢：東佑達發揮擅長的高推力、無背隙高精度線性馬達直線傳動模組與多軸系統整合能力，具備奈米級解析度與優異的抗震抑振剛性，可實現高速奈米級定位。

日商駿河則導入其全球領先微調平台架構，以及多年與全球一線大廠合作累積經驗的高速尋光演算法與光功率反饋量測核心。

林宗德表示，透過東佑達與日商駿河的軟硬體垂直整合架構，該平台能大幅壓縮尋光周期、降低製程損耗，並大幅提升自動化耦光量產良率。

展望未來，雙方將持續深化台日跨國供應鏈合作，為全球半導體先進封裝、AI伺服器供應鏈提供兼具極致精度與高性價比的CPO對位解決方案，全力搶攻次世代高速光互連商機。

CPO 矽光子 市占率

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