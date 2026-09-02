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AI 供應鏈催生跨境金流需求 彭金隆：虛擬資產子法最快明年首季上路

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
金管會主委彭金龍。台灣金融科技協會／提供
金管會主委彭金龍。台灣金融科技協會／提供

FinTechOn 2026暨亞洲金融科技聯盟（AFA）高峰會2日在台北登場。金管會主委彭金隆表示，全球對虛擬資產及穩定幣的討論，已從「要不要發展」轉向「如何正確納管」。台灣《虛擬資產服務法》已於今年6月30日三讀通過，金管會正制定九項子法，包含穩定幣相關規範，最快明年第1季正式公布實施。

彭金隆指出，新法落地後，台灣虛擬資產及穩定幣市場將進入新的發展階段。面對AI、區塊鏈等科技快速發展，台灣與全球金融市場正走向傳統金融、數位金融及區塊鏈金融「三軌並行」的模式。

在AI應用方面，金管會已發布金融業運用AI的六大核心原則及相關指引，後續將持續推動AI防詐與金融大數據應用，在風險可控的前提下，加速AI在金融市場落地。

台灣半導體產業協會（TSIA）常務理事盧超群表示，AI正推動全球半導體產業快速成長。全球半導體年營收在2025年已接近8,000億美元，今年可望站上1.5兆美元，未來兩、三年內挑戰2兆美元，2035年甚至可能達到約3兆美元；台灣半導體產業聚落也正朝1兆美元規模邁進。

盧超群指出，全球約九成AI伺服器由台灣廠商組裝出貨，台灣業者並拿下全球晶圓代工約76%的營收。龐大的貨物與零組件每天跨境流動，背後也伴隨大量付款、融資及企業資金調度需求。

不過，實體供應鏈與資金流動的速度仍不一致。半導體工廠及物流全年24小時運作，跨境款項卻仍受到銀行營業時間、時區及結算流程限制。他強調，穩定幣、區塊鏈及金融科技，對供應鏈企業而言已不再是選配，而是支撐跨境支付、貿易融資及企業資金管理的急迫基礎建設。金融業也不應只是提供服務，而應成為AI、半導體及科技產業共同成長的合作夥伴。

台灣金融科技協會理事長王儷玲表示，AI、區塊鏈、穩定幣及可程式化支付逐步成熟，正推動全球供應鏈中的商品、資訊及資金整合成新的金融與商業基礎設施。未來AI可以預測需求、物流系統自動調整，區塊鏈同步驗證交易與文件，可程式化支付則在約定條件達成後自動撥款。

王儷玲指出，穩定幣真正重要的不是「coin」，而是「stable」背後能否建立信任。穩定幣可望提升跨國企業的流動性管理效率、縮短進出口商的結算周期，也有機會降低新興市場中小企業參與全球供應鏈的支付成本。

但數位貨幣一旦跨境流動，治理就不能只停留在單一司法管轄區。她強調，「跨境創新需要跨境治理」，儲備、贖回、技術及監管都必須建立跨境信任；當AI開始影響貨物流向、資金配置及供應商風險判斷，資料品質、資安、隱私、模型治理及責任歸屬，也將成為新的治理議題。

國泰金控資深副總經理孫至德表示，數位資產與穩定幣已從傳統金融機構過去認為較為邊緣的議題，逐步走向金融創新的下一個前沿。大型金融機構不能再置身事外，但數位資產要真正進入主流，仍須跨過市場規模、監理制度及客戶體驗三道關卡。

孫至德指出，國泰正評估穩定幣、數位資產託管、跨境支付及代幣化等機會，未來也希望拓展至數位資產借貸與交易，並探索在保險、資產管理、財富管理及證券業務中的應用。近期最有機會規模化的應用則是跨境支付，國泰正評估自身能在生態系中扮演的角色及合作對象。

他認為，監理規則必須清楚、公平，並在防制洗錢、KYC、安全及法遵之外，保留支持創新的彈性；若只選擇最安全的領域，應用很可能停留在概念驗證階段。若穩定幣用於跨境支付，各市場的監理規範也須有一定程度的協調，才能讓系統順利互通。

孫至德強調，最終考驗仍是客戶體驗。數位資產與穩定幣不只要在理論上更快、更便宜、更有效率，實際使用也必須優於現有服務。「做到90%還不夠，最後10%往往決定一項創新只停留在概念，還是能成為被主流市場採用的解決方案。」

亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲則表示，AFA目前串聯亞洲16個市場，希望讓不同經濟體分享經驗、共同建立解決方案，形成具亞洲特色的金融科技生態系。

AFA今年首度推出AFA Awards，除了選出得獎企業，也要協助具跨境潛力的金融科技公司進入16個市場。蔡玉玲說，得獎企業獲得的不只是一座獎盃，更是一張通往16個市場的快速通道。

她指出，台灣具備世界級硬體產業基礎，若能結合金融科技、AI及區塊鏈，串接實體物流與數位現金流，並處理亞洲不同市場的監管及商業複雜度，相關解決方案便有機會進一步走向全球。

彭金隆 供應鏈 資產

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