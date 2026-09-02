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Electroninks、Merck 攜手國精化建立策略合作 加速先進封裝解決方案
金屬複合導電墨水及增材製造與先進半導體封裝材料業者Electroninks今日宣布，與Merck及國精化（4722）建立策略合作夥伴關係，Merck將於國精化廠內設立實驗室，三方將整合各自專業與資源，為先進封裝產業客戶提供更完整、更快速且高效率的整合服務。
Electroninks指出，此次合作的核心，是Merck於國精化學廠區內設立專屬應用實驗室。並表示，此舉將大幅提升Electroninks為客戶提供便利、高品質及即時技術支援的能力；透過整合三方在材料科學、先進封裝及增材製造技術領域的專長與資源，將建立從材料研發到實際應用的一體化服務流程。
Electroninks共同創辦人暨總裁Melbs LeMieux表示，這項合作象徵該公司服務先進封裝產業的重要里程碑。透過結合Merck世界級的材料技術能力、國精化學在封裝材料領域的專業，以及Electroninks在增材製造技術上的創新，Electroninks正打造一個一站式整合服務生態系統，協助客戶大幅縮短從產品開發、驗證到實際導入量產的時間。
Merck應用實驗室進駐國精化學，不僅能讓三方技術團隊在同一環境中進行即時協作與問題解決，更可加速先進材料的驗證與導入流程，協助客戶降低在面對日益複雜的先進封裝技術挑戰時所需的溝通與開發成本，進一步縮短產品上市時程。
透過此次策略合作，Electroninks、Merck與國精化學將共同建構完整的技術服務與應用開發平台，為全球先進封裝產業客戶提供更具效率、整合性及市場競爭力的解決方案。
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