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三大企業狂買廠房金額破千億！為何沒有台積電？專家這麼說
工業廠房交易夯，宏大國際資產表示，今年截至目前，三大企業包括美光（Micron）、日月光（3711）、矽品，購廠投資總金額即逾一千億，廠房分別位於桃園、苗栗、台南、高雄等處，驗證AI工業熱潮是台灣現在進行式。
宏大國際資產陳益盛總經理表示，有人可能會問這三大廠為何沒有台積電（2330）？原因很簡單，台積電早幾年就超前部署，在全球及全台設廠逾13處，購廠加上設備投資金額已逾600億美元。
陳益盛表示，今年初觀察股市熱絡程度、電子業訂單、獲利、財測等數據，加上實際與多家電子業客戶往來，發現AI概念股企業滿手訂單，廠房已經不敷使用。
也因此今年一月即預測今年商用不動產交易金額可望突破2,000億元歷史新高，尤其工業地產更將帶動交易的活水。
而正如預測，第1季由美光科技打頭陣，大手筆砸528億元購入苗栗銅鑼廠房，接著矽品精密工業也陸續分次購入苗栗及台南等多處廠房，到目前為止共投資約227億元購廠。
緊接著日月光半導體亦陸續在台南、桃園、高雄等處，共耗資約268億購入廠房及廠務設施。而矽品與日月光同屬一個集團下企業，因此要說是二家企業投資購廠突破千億也不為過。
此外，除了前述三家大廠擴大投資外，另一家購廠大戶是廣達電腦，投資桃園華亞園區廠房金額達197億元。
陳益盛指出，目前全台投資設廠，可謂是北、中、南遍地開花，大型投資以竹科周邊的新竹、苗栗，及南科周邊的台南、高雄等處為最大宗，北部則以廠辦類及中、小型的投資設廠需求為主。
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