SEMICON Taiwan登場 卓榮泰：如同「華山論劍」讓各國業者齊聚台灣

台企赴美投資持續擴大，規模上看550億美元，也讓台灣半導體供應鏈是否加速外移再受關注。中經院院長連賢明認為，台灣現在更需要關心兩大問題，一是快速擴大的對美貿易順差，恐在美國期中選舉期間再被放大；二是韓國三星正藉由AI與記憶體景氣復甦重新累積資本與競爭實力，這兩項風險，都比單純計算台積電（2330）在美國蓋多少廠更值得注意。

2026-09-02 13:45