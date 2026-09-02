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SEMICON Taiwan登場 卓榮泰：如同「華山論劍」讓各國業者齊聚台灣

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場。記者胡經周／攝影
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場。記者胡經周／攝影

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場，匯聚全球18國、超過1300家企業展出先進封裝、矽光子與智慧製造等尖端技術。行政院長卓榮泰致詞時表示，SEMICON如同「華山論劍」，讓各國業者齊聚台灣，共同探討人類文明與未來。

卓榮泰表示，台灣半導體業者與國際大廠持續加碼投資台灣，強化台灣在供應鏈中的關鍵角色。面對產業用電、土地等需求，政府將提前整備土地、廠房，讓廠商快速進駐，並從人力、人才到金融等層面提供支持。

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場，行政院長卓榮泰出席開幕典禮。記者胡經周／攝影
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場，行政院長卓榮泰出席開幕典禮。記者胡經周／攝影

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場。記者胡經周／攝影
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場。記者胡經周／攝影

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場，行政院長卓榮泰（左三）等出席開幕典禮。記者胡經周／攝影
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場，行政院長卓榮泰（左三）等出席開幕典禮。記者胡經周／攝影

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場，行政院長卓榮泰（中）等出席開幕典禮。記者胡經周／攝影
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天在台北南港展覽館1館與2館登場，行政院長卓榮泰（中）等出席開幕典禮。記者胡經周／攝影

卓榮泰 矽光子 半導體

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