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擔心台積電變「美積電」？ 連賢明：台灣更該留意兩大風險

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台企赴美投資持續擴大，規模上看550億美元，也讓台灣半導體供應鏈是否加速外移再受關注。中經院院長連賢明認為，台灣現在更需要關心兩大問題，一是快速擴大的對美貿易順差，恐在美國期中選舉期間再被放大；二是韓國三星正藉由AI與記憶體景氣復甦重新累積資本與競爭實力，這兩項風險，都比單純計算台積電（2330）在美國蓋多少廠更值得注意。

連賢明在臉書發文指出，受到AI伺服器、半導體與資通訊產品出口大幅成長帶動，這兩年台灣對美貿易順差快速擴大，今年恐怕將突破2,000億美元。美國下半年將進入期中選舉，製造業回流、貿易失衡與產業外移等議題，美國總統川普有可能再把台灣與半導體變成政治焦點。政府最好不要等到美方重新施壓之後再因應，而應提早準備相關論述與政策工具。

他舉輝達執行長黃仁勳日前說法為例，包括「台灣沒有偷走美國的半導體。要是沒有台灣，美國不可能打敗日本電子業」，以及台灣過去和蘋果合作生產iPhone，現在則和輝達一起打造美國AI基礎建設，都是值得參考的論述方式。

在當今地緣政治下，連賢明認為，政府和產業要多考慮如何進行公關宣傳，回應川普的選舉語言，台灣廠商如台積電也很難再以「沒有評論」回應所有問題。

此外，台灣也要有系統地向美方說明亞洲供應鏈之間高度分工的現實。連賢明指出，以去年為例，受到AI與記憶體需求帶動，韓國對台灣的貿易順差就達370億美元左右，這顯示台灣出口到美國的AI伺服器與資通訊產品，其中相當一部分其實建立在跨國供應鏈之上，若只是把最終出口金額全部算在台灣頭上，很容易形成「台灣占了美國便宜」的政治印象，卻忽略背後複雜的供應鏈分工。

第二個值得注意的問題，則是韓國三星正在重新累積競爭實力。連賢明指出，這一波AI熱潮不只嘉惠台積電，也讓全球記憶體市場快速復甦。從今年第2季財報來看，三星單季獲利已超過600億美元，營業利潤更接近台積電的三倍。

他分析，過去幾年三星晶圓代工表現不佳，其中一個原因，就是當記憶體景氣低迷時，公司沒有太多餘裕持續大規模補貼代工部門；如今記憶體重新成為巨大現金來源，三星也重新取得更多資源，可以持續投入相對弱勢的晶圓代工業務。

至於台積電在第2季法說會再宣布增加1,000億美元對美投資，使累計承諾投資金額達2,650億美元，再度引發先進製程、人才與供應鏈是否外移的疑慮。

連賢明認為，這些擔心不是毫無根據，但只從投資金額多大、海外又蓋了幾座廠，就直接認定台灣正在失去半導體產業，恐怕過於簡化。

他表示，若計入這次新增的1,000億美元，台積電在川普任內承諾的對美投資已達2,000億美元，再加上其他台灣企業約300億美元的投資承諾，距離台美經貿協議中企業投資2,500億美元目標已相去不遠，台積電的全球布局也緩解台美經貿中相當大的壓力。

另一方面，這1,000億美元並沒有壓投資期限。連賢明解釋，半導體廠從選址、建廠、設備進駐到真正量產，本來就是以年為單位的長期投資，只要投資承諾沒有設定嚴格期限，台積電仍保有相當大的調整空間，可依AI需求、客戶訂單、全球景氣與不同地區生產效率，決定何時蓋、蓋多少，以及產能開到什麼程度。

更重要的是，增加美國投資並不等於減少台灣投資。連賢明指出，「台灣很幸運地碰到了AI」，AI讓半導體需求大增，原先擔心的對外、對內投資互相替代，轉換成互補、互相支援。

連賢明表示，台積電目前共有18座廠正在施工或進行設備裝機，其中包括12座先進製程晶圓廠及六座先進封裝廠；若只看正在興建的晶圓廠，海外目前興建的先進製程廠僅約兩座，包括亞利桑那與日本廠，台灣則有十座。台積電並不是把原本屬於台灣的產能搬到美國，而更像是在台灣持續擴張的同時，也增加海外產能。

連賢明指出，台積電海外布局愈來愈大，但本土的先進製程與先進封裝投資也仍在快速增加。與其說是「台積電離開台灣」，不如說是AI需求把規模做大了，而台灣仍然是這個全球布局中最重要的生產與技術基地。

台積電 擔心 風險

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