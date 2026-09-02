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華立搭 AI 商機半導體材料多元成長 董座看旺2027年
華立（3010）董事長張尊賢在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展期間受訪提到，半導體領域來自AI商機高速成長，今年成長無虞，明年看來比今年更好可望持續雙位數成長挑戰新高，觀察AI需求帶動半導體PCB不斷擴充不管散熱晶片還是規模皆有利於公司營運。
他也提到，明年成長多元動能包含大廠新廠持續在建設、先進封裝廠持續開出，海外客戶增加、產品線與應用增加、設備增加，以及新世代用量增加。明年初步看來PCB與半導體領域都可望雙位數成長，華立半導體部分材料能見度已達2028年底，甚至PCB設備交期已看到2030年。
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