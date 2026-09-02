華立搭 AI 商機半導體材料多元成長 董座看旺2027年

高雄白埔產業園區展開規畫，市長陳其邁昨天下午在議會答詢時證實，高市府與經濟部、台積電一起合作，將在白埔園區建立半導體先進封裝設備供應鏈基地，間接證實台積電將在高雄擴廠，陳今天受訪時再透露，白埔產業園區另外的28公頃，還有另一家國際大廠已經跟市府洽談進駐

2026-09-02 12:16