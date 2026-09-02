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大銀微系統：矽光子檢測設備放量 能見度到明年第2季

中央社／ 台北2日電

SEMICON Taiwan國際半導體展今天登場，大銀微系統參展，執行副總經理游凱勝指出，矽光子檢測設備今年4月已開始出貨國內半導體設備廠，第3季出貨增加，客戶在8月追加2次訂單，能見度看到2027年第2季。

展望下半年營運，游凱勝透露，光通訊檢測出貨量提升，預期大銀微系統8月營收可優於7月，未來營收可維持8月水準，整體第4季營運受惠部分新品客戶需求放量，量產速度提高，營收貢獻可逐月增加。

游凱勝指出，Stage平台交期經過產能擴充與調整後逐步順暢，目前整體平均訂單能見度看到半年，Stage平台交期約3至4個月，精密運動及控制元件交期約3個月。

上銀集團說明，上銀科技與大銀微系統此次展會聚焦晶圓定位、奈米級檢測、矽光子應用、薄膜製程與先進封裝自動化，以MD-ZT多維度定位平台即時補正晶圓姿態；另外最新推出的1-Nano驅控器（1-NanoController）可實現正負1nm的伺服穩定度技術，搭配高倍率顯微鏡的放大取像，影像清晰穩定，可成為高階量測與檢測設備的核心。

矽光子 半導體 營收

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