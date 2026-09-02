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SEMI總裁：台灣是AI重鎮 2030半導體營收衝2兆美元
SEMICON Taiwan 2026今天開幕，國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長馬諾查表示，在AI的驅動下，估2030年全球半導體營收可達2兆美元，台灣是全球非常重要的AI重鎮，世界期待台灣能發揮關鍵作用，確保成長契機。
SEMICON Taiwan 2026開幕典禮，由馬諾查（AjitManocha）主持，行政院長卓榮泰在經濟部長龔明鑫和國科會主委吳誠文陪同下出席典禮。
馬諾查表示，在AI驅動下，2030年全球半導體產值可望達到2兆美元，台灣是非常強大的AI重鎮，且是最可信賴的夥伴。他強調，目前大約有70座晶圓廠正在興建，並有許多資料中心，在能源方面將有非常大的壓力，他昨天與總統賴清德會面，總統保證至少到2035年不會有供電問題。
馬諾查指出，當前情勢變化劇烈，隨著人工智慧到來，生態系需要不斷擴大。AI自訓練發展到推理階段，需要更多的記憶體、更高的頻寬和更多的封裝、矽光子等，新機會將大幅推動成長，世界期待台灣能發揮關鍵作用，確保成長機會。
外界擔心AI發展可能曇花一現，馬諾查說，AI還處在發展初期，且量子運算也即將到來，發展動能可望持續下去。不過，未來會面臨更多挑戰，其中人才供給會是大問題。
馬諾查說，今年半導體產業可能是前所未有的一年，整個產業蓬勃發展，全球目光聚焦在台灣，因為台灣在支持AI革命扮演重要角色。
馬諾查表示，今年的半導體展規模空前，以「共構未來」為主題，估計有超過1300家廠商、展出4300個攤位。
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