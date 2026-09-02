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台灣主權 AI 評測出爐 近40家業者參與、4家國產模型表現亮眼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部2日舉辦「主權AI評測 × 可信任AI行動」記者會。記者余弦妙／攝影
數位發展部2日舉辦「主權AI評測 × 可信任AI行動」記者會。記者余弦妙／攝影

台灣積極布局主權AI，數位發展部2日公布台灣主權AI評測結果，目前已有近40家國內業者參與驗測，參與廠商也包括OpenAI、Anthropic、Google等國際大廠。其中，雅婷智慧、亞太智能機器、鴻海研究院及長聯科技均獲得亮眼成績。數位產業署表示，目前評測服務採免費輔導，相關經費已納入明年度預算，將持續協助國內業者提升AI模型能力。

數發部長林宜敬表示，「主權AI」（Sovereign AI）有兩項重要意義，第一是AI大語言模型的伺服器位於哪個國家，就必須遵守該國法律；第二則是由哪個國家訓練出來的大型語言模型，通常會反映該國的觀點、價值與意識形態。因此，全球多數國家都積極建立自己的主權AI能力。

林宜敬指出，目前國際大型語言模型普遍面臨繁體中文理解不足、台灣在地知識有限，以及缺乏台灣觀點等問題。即使模型能以繁體中文回答問題，也可能套用其他國家的政治敘事、法律制度或社會脈絡，未必真正理解台灣。

為檢驗AI模型對台灣語言、社會及文化的理解能力，數發部透過AI產品與系統評測中心（AIEC）進行評測，採用近5年高中學測國文科及社會科題目，檢驗模型的繁體中文理解及台灣社會知識，並進一步透過台灣社會具有一定共識的議題，評估模型對「台灣價值觀」的理解程度。

林宜敬表示，目前國內業者不僅投入通用型AI模型，也進一步發展金融、法務、教育、護理等垂直領域的主權AI，將台灣特有的制度、法規、專業知識及實務情境納入模型訓練。從此次評測結果來看，台灣業者在部分領域已展現相當好的表現。

他指出，這次評測的一大意義，在於證明台灣具備自行訓練AI模型的能力，而且國產模型即使規模遠小於國際大型模型，在特定評測項目仍能取得相當好的成績，甚至名列前茅。「我們原來的想像只是說，可以做得不錯就可以了，但是現在在這些排名上是真的名列前茅。」林宜敬說。

林宜敬也表示，未來台灣AI業者不一定要在所有通用能力上與國際大型模型正面競爭，更重要的是掌握台灣在地資料、產業知識及應用場景，建立具有明確價值的主權AI產品。

至於如何鼓勵業者主動送測，林宜敬表示，數發部歡迎台灣AI業者將自行開發的模型送測，業者不用擔心成績不好，數發部將提供相關協助；若模型評測成績較佳，未來若業者有意公開結果，則會在取得業者同意後公布。

除了產業界，數發部後續也將開放中研院、大專院校等研究單位送測，若研究人員有特定題目或模型希望進行測試，也可提出申請，未來幾個月將另行召開說明會，並規劃相關鼓勵措施。

針對業者送測成本，至於業者送測成本，現場業者表示，目前國際上的AI模型評測多須由業者自行負擔費用，推估一次評測成本約新台幣100萬至200萬元，若模型優化後重新送測，也可能需要再次付費。相較之下，數發部目前提供免費驗測及輔導，相關預算持續編列，明年度預算也已納入相關計畫。

數產署長林俊秀表示，目前相關預算也已持續編列，明年度預算同樣納入相關計畫。

林宜敬並強調，政府目前提供的算力補助主要是協助業者進行模型「訓練」，而非正式營運階段的「推論」（inference）。模型進入市場正式營運後，政府不會介入市場機制；現階段算力補助主要是協助新創及業者訓練模型、開發AI應用。

目前國內業者也已逐步從模型開發走向商業化，林宜敬表示，部分參與評測的業者已具一定規模，甚至接近正式營運階段，因此目前市場上使用的算力，多數已由業者自行採購。

會中雅婷智慧董事長廖群、亞太智能機器商務長徐健評、鴻海研究院所長栗永徽及長聯科技董事長李友錚等產業代表也指出，台灣業者不一定要在所有通用能力上與國際大型模型競逐，而可結合台灣在地知識、產業經驗及實務需求，發展具明確應用價值的主權AI產品。

業者也認為，第三方AI評測除了能協助業者掌握自身模型的優勢與不足，也能讓企業及政府等使用端，依據實際應用場域選擇合適模型，進一步建立市場對國產AI的信任。

數位產業署表示，未來將持續擴大國內AI評測夥伴生態系，並串聯硬體、資安、資料治理及模型訓練等產業能量，透過評測建立信任，再以信任帶動AI產品發展，進一步將台灣累積的AI評測及解決方案經驗推向國際，協助其他國家建立具在地特色的主權AI，也讓台灣AI產業實力走向全球。

模型 主權 OpenAI

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