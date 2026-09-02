AI 產業夯！這三大科技廠購廠達千億元 全年商用不動產可望破2000億

宏大國際資產2日表示，今年至目前為止，工業不動產交易金額前三大企業，包括美光、日月光（3711）、矽品，投資總金額逾1000億元，其中購置廠房座落位於桃園、苗栗、台南、高雄等處，驗證了AI工業熱潮是台灣現在進行式。

宏大國際資產表示，今年初時曾預估今年商用不動產交易可望突破2000億歷史新高，以現在的熱絡程度來看，這個新紀錄應該是指日可待了。至於前三大廠為何沒有台積電（2330），主要是台積電早幾年就超前布署，全球投資設廠，加上全台灣北、中、南設廠將逾13處，而且是以美元計算，購廠加上設備金幾年投資金額已逾600億美元。

宏大國際資產陳益盛總經理表示，今年初從AI產業的發酵，股市的熱絡程度，再加上電子業的訂單、獲利、財測等數據顯示，加上實際與多家電子業客戶往來，發覺這些AI概念股企業滿手訂單廠房已經不敷使用，尤其工業地產更將帶動交易的活水。

觀察上半年，3月時開始由美光科技打頭陣，大手筆砸528億元購入苗栗銅鑼廠房，接著矽品精密工業也陸續分次購入苗栗及台南等多處廠房，到目前為止共投資約227億元購廠，緊接著日月光半導體亦陸續在台南、桃園、高雄等處，共耗資約268億購入廠房及廠務設施。

事實上，矽品與日月光同屬一個集團下企業，因此要說是二家企業投資購廠突破千億也不為過。此外，除了前述三家大廠擴大投資外，另一家購廠大戶是廣達電腦（2382），投資桃園華亞園區廠房金額達197億元。

陳益盛進一步指出，今年工業不動產市場天氣仍如預測是豔陽天，市場交易量是一枝獨秀，而且大多數是自用需求，交易量遠遠超過商辦及零售、店面產品，目前也協助多家中、小型廠商陸續接棒大廠持續擴充，購廠規模會以2億至20億元金額為主，設廠方式會以原廠區域周邊為優先，同時也考量設廠在上游大廠的區域附近，以便於更有效率的服務及生產流程的優化。

全台投資設廠以區域來看，可謂是北、中、南遍地開花，大型的投資又以竹科周邊的新竹、苗栗，及南科周邊的台南、高雄等處為最大宗;北部則以廠辦類及中、小型的投資設廠需求為主。

陳益盛表示，目前協助企業尋地設廠的廠商很多，主要遇到的問題有幾項，一是廠房太老舊，空間大小及挑高、載重等規劃方式常常都不敷使用，二是區域備載容量電力往往不足，電子業如PCB耗能用電量至少2MW~5MW，半導體製造往往是需要8MW以上，因此非坐落於主要工業區的廠房，條件往往都不符合這些設廠迫切的企業需求。

目前有另一潛在市場，是傳產企業老舊廠房活化，以及建商轉型推案興建廠辦，陳益盛認為這二項商機正是時機，掌握這一波AI熱潮，上、中、下游陸續接棒購地、設廠，要愈快進行愈好。