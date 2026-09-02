渣打：AI帶動成長 上調台灣今年經濟成長率至11.5%

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望，將台灣今年經濟成長率預測由9.5%大幅上調至11.5%，可望創下2010年以來最快增速；明年經濟成長率預測亦由5%上調至6.5%，反映人工智慧（AI）需求持續帶動出口與科技投資，相關成長動能更逐步擴散至民間消費。

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安今天透過新聞稿指出，AI正在改寫台灣的經濟成長版圖，這波科技榮景不再只反映於出口數字，更開始轉化為投資與消費動能，對內需經濟產生更大的外溢效應，進而推動台灣經濟由出口領航，逐步邁向出口與內需雙引擎成長。

渣打指出，台灣第2季淨出口貢獻5.6個百分點，約占整體成長的43%；內需貢獻7.3個百分點，佔比達57%。其中，固定投資及民間消費分別貢獻3.1及2.6個百分點，顯示AI帶動的科技榮景正逐步外溢至消費與內需市場。

胡東安說明，台灣在高階晶片製造方面的優勢，意味著任何潛在的美國新關稅都將對台灣經濟影響相對有限。

內需動能方面，渣打說明，7月製造業採購經理人指數為61.5，已連續第4個月高於60；非製造業採購經理人指數則為57.3。零售活動改善，加上消費貸款及汽車貸款增速回升，反映科技產業的成長紅利正向消費市場擴散。

胡東安認為，內需復甦將有助縮小科技與非科技產業間的K型分化。

此外，渣打同步將台灣明年經濟成長率預測上調至6.5%，並維持今、明年通膨率分別為2.1%及2%的預測，並認為內需增強雖提高中期通膨風險，目前尚未出現經濟過熱跡象。

胡東安強調，AI不只推升台灣的出口表現，更正在重塑台灣的成長結構。當科技優勢持續轉化為企業投資、民間消費及更廣泛的產業動能，將有助於台灣經濟開拓更具韌性與延續性的成長空間。