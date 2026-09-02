快訊

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

「行人踏上斑馬線第一枕線才禮讓？」議員：多數人不知規則

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 紅利加速擴散 渣打上調台灣今年 GDP 預測至11.5%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望，將台灣2026年經濟成長率預測由9.5%大幅上調至11.5%，可望創下2010年以來最快增速；2027年經濟成長率預測亦由5%上調至6.5%，反映人工智慧（AI）需求持續帶動出口與科技投資，相關成長動能更逐步擴散至民間消費。

主計總處公布台灣第2季GDP年增12.93%，延續第1季15.4%的強勁成長。渣打此次上調預測主要反映第2季經濟表現優於預期，以及AI出口熱潮與內需復甦共同形成更均衡的成長動能。儘管受到高基期效應影響，GDP及出口年增幅預計自今年第4季起放緩，渣打仍預期AI超級周期將延續至2027年及更長期間，持續支撐台灣出口與企業擴充產能所需的資本投資。

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安表示：「AI正在改寫台灣的經濟成長版圖。這波科技榮景不再只反映於出口數字，更開始轉化為投資與消費動能，對內需經濟產生更大的外溢效應，進而推動台灣經濟由出口領航，逐步邁向出口與內需雙引擎成長。」

台灣第2季經濟成長動能更加多元。第2季淨出口貢獻5.6個百分點，約占整體成長的43%；內需貢獻7.3個百分點，占比達57%。其中，固定投資及民間消費分別貢獻3.1及2.6個百分點，顯示AI帶動的科技榮景正逐步外溢至消費與內需市場。胡東安也指出，台灣在高階晶片製造方面的優勢，意味著任何潛在的美國新關稅都將對台灣經濟影響相對有限。

此外，近期經濟指標亦顯示內需動能正在增強。7月製造業採購經理人指數為61.5，已連續第四個月高於60；非製造業採購經理人指數則為57.3。零售活動改善，加上消費貸款及汽車貸款增速回升，反映科技產業的成長紅利正向消費市場擴散。胡東安認為，內需復甦將有助縮小科技與非科技產業間的 K 型分化。

渣打同步將台灣2027年經濟成長率預測上調至6.5%。儘管低於2026年的雙位數增幅，仍明顯高於台灣過去十年平均4%的增速，顯示整體經濟在2026年高基期之上仍可望維持強勁表現。渣打亦維持2026年及2027年通膨率分別為2.1%及2%的預測，並認為內需增強雖提高中期通膨風險，目前尚未出現經濟過熱跡象。

展望未來，渣打在報告中指出AI發展屬於結構性趨勢，台灣作為全球AI超級周期的主要受惠者，持續強勁的AI需求將支撐台灣出口，並帶動企業擴充產能及增加資本投資；若AI需求進一步升溫，或科技榮景加速擴散至其他產業與消費市場，台灣經濟成長仍具上行空間。

胡東安強調：「AI不只推升台灣的出口表現，更正在重塑台灣的成長結構。當科技優勢持續轉化為企業投資、民間消費及更廣泛的產業動能，將有助於台灣經濟開拓更具韌性與延續性的成長空間。」

渣打 GDP 出口

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大摩上修台灣經濟成長率預測 這檔主動台股ETF掌握成長&收益

AI供應鏈商品 法人挺

AI 熱爆！韓8月出口額年增近七成 記憶晶片價格飆漲成關鍵因素

AI續旺推升景氣 製造業PMI連11月擴張、成本壓力升溫

相關新聞

華立搭 AI 商機半導體材料多元成長 董座看旺2027年

華立（3010）董事長張尊賢在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展期間受訪提到，半導體領域來自AI商機高速成長，今年成長無虞，明年看來比今年更好可望持續雙位數成長挑戰新高，觀察AI需求帶動半導體PCB不斷擴充不管散熱晶片還是規模皆有利於公司營運。

台積電先進封裝進駐白埔產業園區 陳其邁再爆還有某國際大廠要來

高雄白埔產業園區展開規畫，市長陳其邁昨天下午在議會答詢時證實，高市府與經濟部、台積電一起合作，將在白埔園區建立半導體先進封裝設備供應鏈基地，間接證實台積電將在高雄擴廠，陳今天受訪時再透露，白埔產業園區另外的28公頃，還有另一家國際大廠已經跟市府洽談進駐

嘉市新興蛋黃區房市站上5字頭 台積電華泰名品城進駐嘉縣利多

股市搭上半導體科技產業熱潮走高，市場資金大量湧向科技股，房市面臨資金排擠效應，交易熱度不如過去。不過，嘉市房市卻逆勢上漲，受惠毗鄰嘉縣嘉科園區台積電先進封裝廠、高鐵特區華泰名品城等重大投資，市中心新建案房價最高站上每坪5字頭，「新蛋黃區」輪廓逐漸成形。

盛新材料攻碳化矽 秀國產長晶爐製12吋碳化矽晶球

廣運（6125） 攜子公司盛新材料 （6930） 於國際半導體展秀出國內首顆以「自製國產長晶爐設備」製備的12吋碳化矽晶球。

SEMICON登場 AI驅動半導體新成長循環 勤業眾信：企業關注三大趨勢

SEMICON Taiwan 2026今（2）日登場，矽光子、異質整合、3D IC、Chiplet與先進封裝等技術議題，持續成為產業焦點。勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人簡宏偉指出，企業除掌握AI帶來的市場機會外，更應關注「技術整合、核心能力建構及全球供應鏈重組」等三大趨勢，以強化長期競爭優勢。

影／經部技術司攜手山太士、同欣電布局 CoPoS 封裝與功率半導體關鍵技術

半導體年度盛事「SEMICON TAIWAN 2026」經濟部產業技術司主題館2日盛大展開，集結29項創新技術，瞄準先進封裝、AI資料中心電源管理、半導體檢測或製造設備等關鍵領域，展現臺灣半導體深厚的研發能量及產業鏈實力。本次展出亮點包含：應用於CoPoS之雙面RDL關鍵製程整合技術，可使線路結構堆疊更精確，封裝設計彈性與良率更提升，已成功打入半導體龍頭供應鏈。另因應AI 資料中心 800 VDC 高壓直流架構需求，開發碳化矽功率模組，提升高壓電力轉換效率，協助建立國產功率半導體供應鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。