AI 紅利加速擴散 渣打上調台灣今年 GDP 預測至11.5%

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望，將台灣2026年經濟成長率預測由9.5%大幅上調至11.5%，可望創下2010年以來最快增速；2027年經濟成長率預測亦由5%上調至6.5%，反映人工智慧（AI）需求持續帶動出口與科技投資，相關成長動能更逐步擴散至民間消費。

主計總處公布台灣第2季GDP年增12.93%，延續第1季15.4%的強勁成長。渣打此次上調預測主要反映第2季經濟表現優於預期，以及AI出口熱潮與內需復甦共同形成更均衡的成長動能。儘管受到高基期效應影響，GDP及出口年增幅預計自今年第4季起放緩，渣打仍預期AI超級周期將延續至2027年及更長期間，持續支撐台灣出口與企業擴充產能所需的資本投資。

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安表示：「AI正在改寫台灣的經濟成長版圖。這波科技榮景不再只反映於出口數字，更開始轉化為投資與消費動能，對內需經濟產生更大的外溢效應，進而推動台灣經濟由出口領航，逐步邁向出口與內需雙引擎成長。」

台灣第2季經濟成長動能更加多元。第2季淨出口貢獻5.6個百分點，約占整體成長的43%；內需貢獻7.3個百分點，占比達57%。其中，固定投資及民間消費分別貢獻3.1及2.6個百分點，顯示AI帶動的科技榮景正逐步外溢至消費與內需市場。胡東安也指出，台灣在高階晶片製造方面的優勢，意味著任何潛在的美國新關稅都將對台灣經濟影響相對有限。

此外，近期經濟指標亦顯示內需動能正在增強。7月製造業採購經理人指數為61.5，已連續第四個月高於60；非製造業採購經理人指數則為57.3。零售活動改善，加上消費貸款及汽車貸款增速回升，反映科技產業的成長紅利正向消費市場擴散。胡東安認為，內需復甦將有助縮小科技與非科技產業間的 K 型分化。

渣打同步將台灣2027年經濟成長率預測上調至6.5%。儘管低於2026年的雙位數增幅，仍明顯高於台灣過去十年平均4%的增速，顯示整體經濟在2026年高基期之上仍可望維持強勁表現。渣打亦維持2026年及2027年通膨率分別為2.1%及2%的預測，並認為內需增強雖提高中期通膨風險，目前尚未出現經濟過熱跡象。

展望未來，渣打在報告中指出AI發展屬於結構性趨勢，台灣作為全球AI超級周期的主要受惠者，持續強勁的AI需求將支撐台灣出口，並帶動企業擴充產能及增加資本投資；若AI需求進一步升溫，或科技榮景加速擴散至其他產業與消費市場，台灣經濟成長仍具上行空間。

胡東安強調：「AI不只推升台灣的出口表現，更正在重塑台灣的成長結構。當科技優勢持續轉化為企業投資、民間消費及更廣泛的產業動能，將有助於台灣經濟開拓更具韌性與延續性的成長空間。」