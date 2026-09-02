AI 需求火熱 台廠赴美投資規模衝上550億美元

AI、半導體需求持續火熱，加速台廠赴美布局。經濟部部長龔明鑫2日表示，原先盤點半導體、AI伺服器等20家企業，規劃或正在美國投資金額約350億美元；但短短三個月再度盤點，相關企業已決定額外追加200億美元投資，總共高達550億美元，反映台廠赴美投資熱度持續升高。

龔明鑫出席SEMICON Taiwan 2026國際半導體展美國館開幕致詞表示，今年5月赴美參加SelectUSA投資高峰會時，經濟部曾盤點台灣企業赴美投資意願，當時統計約有20家企業，包括半導體及AI伺服器相關業者，打算赴美投資或已正在投資，金額合計約350億美元。

不過，隨著AI及半導體訂單需求持續暢旺，台廠赴美投資腳步也進一步加快。龔明鑫指出，5月過後，經濟部在短短三個月內再次盤點企業投資意願，除了原本350億美元之外，企業又規劃額外追加200億美元投資。

目前盤點的投資領域，主要還集中在半導體及AI伺服器領域。龔明鑫指出，實際上，台灣業者對赴美投資的興趣並不限於科技業，包括生技及天然氣等領域，也都有不少企業表達高度興趣，顯示赴美布局正逐漸擴大至更多產業。

台廠積極赴美投資的同時，美商投資台灣的動能同樣升溫。龔明鑫表示，今年1至7月外資來台投資金額達139億美元，較去年同期大增78%，其中最大投資案來自美光，以債轉股方式投資台灣美光75億美元，輝達（NVIDIA）日前宣布投資聯發科35億美元，也凸顯美國企業持續加碼台灣科技產業。

龔明鑫表示，今年SEMICON Taiwan美國館規模相當龐大，共有美國11州參與，來台人數超過250人，是整個展覽規模排名前三大的國家館之一；另一方面，今年SelectUSA期間，台灣同樣是最大規模的參展館，反映台美供應鏈合作及相互投資的趨勢愈來愈明顯，台灣企業希望透過SelectUSA等平台進一步了解美國投資環境，美國企業近來對台投資也相當熱絡。

龔明鑫說，從目前產業發展趨勢來看，未來AI及半導體仍將持續快速發展，相信台廠赴美投資升溫的趨勢還會持續，經濟部也會滾動盤點企業投資規劃，持續協助雙邊投資穩定落地，讓台美供應鏈合作進一步深化。