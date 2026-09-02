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FinTechOn 2026／台灣如何應用 AI 與區塊鏈前進國際？蔡玉玲提一解方

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
FinTechOn 2026 & AFA高峰會2日於台北登場。左起為國泰金控資深副總經理孫至德、臺灣金融科技協會理事長王儷玲、金管會主委彭金隆、亞洲金融科技聯盟（AFA）主席蔡玉玲，以及台灣半導體產業協會（TSIA）常務理事／全球半導體聯盟（GSA）理事及亞太領袖會主席／鈺創科技創辦人暨董事長盧超群。記者黃于庭／攝影
FinTechOn 2026 & AFA高峰會2日於台北登場。左起為國泰金控資深副總經理孫至德、臺灣金融科技協會理事長王儷玲、金管會主委彭金隆、亞洲金融科技聯盟（AFA）主席蔡玉玲，以及台灣半導體產業協會（TSIA）常務理事／全球半導體聯盟（GSA）理事及亞太領袖會主席／鈺創科技創辦人暨董事長盧超群。記者黃于庭／攝影

FinTechOn 2026 & AFA高峰會2日於台北登場，亞洲金融科技聯盟（AFA）主席蔡玉玲於開場致詞時表示，亞洲各經濟體雖然語言、貨幣與監管制度不同，卻同時面對AI、區塊鏈等科技浪潮帶來的共同機會與挑戰，因此區域間應以此為基礎推進合作，她認為，台灣具備世界級硬體產業基礎，若能進一步結合金融科技與新一代金融解決方案，解決16個亞洲市場的問題，將能進一步走向國際。

蔡玉玲提到，今年首度推出AFA Awards，目的不只是表彰得獎者，而是為有跨境潛力的金融科技公司提供進入16個市場的實際通道，讓創新方案具備跨境落地的機會，獎盃就像是一張通往16市場的快速通行證，並期許企業能透過AFA 的市場網絡持續規模化，甚至在明年峰會上以「獨角獸」身分回到舞台。

談及AI、區塊鏈與全球供應鏈議題，蔡玉玲說，亞洲金融科技合作的基礎在於跨經濟體共同形成的集體力量，AFA從15個會員擴展至16個經濟體，意味著跨境合作能量提升，未來甚至可能進一步增加至17個會員，而台灣是全球製造業核心，企業若要真正走向國際，已不能只依賴海外設廠，而必須結合AI、區塊鏈，未來台灣若能將硬體基礎與新世代金融解決方案結合，併成功處理16個市場不同監管與商業環境的複雜度，這些方案就具備進一步走向全球的潛力。

蔡玉玲也說，「當我們彼此連接、分享經驗並共同建立解決方案時，真正強大的力量才會出現」，亞洲可藉由兼顧多元、快速發展與包容性的跨境生態系，引領全世界。區域市場不應被視為分散的障礙，而應被視為驗證產品韌性、擴充能力與制度適應力的重要試煉場。她並進一步呼籲，應以「連結市場、賦能亞洲」為共同方向，攜手把區域合作成果推向全球舞台。

臺灣金融科技協會理事長王儷玲則表示，過去全球供應鏈中的商品、資訊與資金，往往以不同速度運作；但隨著AI、區塊鏈、穩定幣與可程式化支付逐步成熟，這三者已開始整合成新的金融與商業基礎設施。她以未來供應鏈為例，AI可以預測需求變化、物流系統據此自動調整，區塊鏈同步驗證交易與文件，而可程式化支付則能在約定條件達成後自動撥款。

王儷玲特別指出，穩定幣真正重要的並不是「coin」（幣），而是「stable」（穩定）背後能否建立信任。對跨國企業而言，穩定幣可能提升流動性管理效率；對進出口商可縮短結算周期；對新興市場的中小企業，則有機會降低參與全球供應鏈的跨境支付成本。但數位貨幣一旦跨境流動，治理也不能只停留在單一司法管轄區，「跨境創新需要跨境治理」，包括儲備、贖回、技術與監管，都必須建立跨境信任。

王儷玲也強調，技術進步不能只追求速度。當 AI 開始影響貨物流向、資金配置與供應商風險判斷，資料品質、資安、隱私、模型治理與責任歸屬，都會成為新的供應鏈治理議題。她表示：「我們應該對科技保持企圖心，也要同樣重視信任；追求速度，但不能犧牲安全；降低摩擦，但不能移除責任。」

王儷玲認為，亞洲位居全球製造、科技與貿易網絡核心，台灣又深度參與全球供應鏈，並具備科技與金融創新能力，因此不只有機會，也有責任參與下一代跨境金融基礎設施的建立。最終，全球供應鏈的未來不會只由科技打造，而是由「科技、資本、產業，以及最重要的『人』」共同連結而成。

區塊鏈 金融科技 語言

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