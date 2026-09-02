AI 重塑半導體競爭版圖 勤業眾信籲台企掌握3大趨勢

SEMICON Taiwan 2026 在2日登場，AI需求持續推升半導體產業成長，也正在改變產業競爭規則。勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人簡宏偉指出，隨大型AI模型運算量快速增加，單靠提升處理器速度已不足以突破瓶頸，企業除掌握AI商機，更應關注技術整合、核心能力建構、全球供應鏈重組三大趨勢。

根據Deloitte《2026 Global Semiconductor Industry Outlook》研究，全球半導體產業2026年營收預估達9,750億美元、創歷史新高，其中生成式AI晶片營收接近5,000億美元，約占全球晶片銷售額一半，成為產業主要成長動能。

第一大趨勢是「技術整合」。隨AI對運算效能要求提高，記憶體頻寬、晶片間資料傳輸、網路互連、功耗及散熱都成為關鍵，因此Chiplet、高頻寬記憶體（HBM）、3D堆疊、異質整合及共同封裝光學（CPO）等技術重要性持續提升。不過，業者將更多資本及產能投入高階AI應用，也可能影響DDR4、DDR5等消費型記憶體供給，企業仍須留意供需波動及投資回報風險。

第二大趨勢是「核心能力建構」。簡宏偉表示，半導體業資本配置正從過去「擴產能」，轉向「建能力」，未來競爭力不只看產能規模，更取決於能否整合關鍵技術、建立生態系合作，並提供系統級解決方案。台灣擁有從IC設計、晶圓製造到封裝測試、設備材料的完整聚落，未來跨供應鏈合作能力將更加重要。

第三大趨勢則是「全球供應鏈重組」。地緣政治、科技自主及供應鏈韌性正重塑全球半導體投資版圖，隨國際大廠建立全球製造據點，台灣供應鏈也面臨是否跟隨客戶「出海」的選擇。簡宏偉認為，企業布局海外不能只看生產成本，還須綜合評估客戶需求、政策環境、人才、供應鏈完整度及自身核心能力，逐步建立全球營運韌性。