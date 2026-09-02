快訊

氣到450萬支票直接丟碎紙機！建商負責人一時衝動 公司也要得賠

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

聽新聞
0:00 / 0:00

高通推新品 擴大 Dragonwing 產品組合

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠高通宣布推出Dragonwing Q-2390與IQ-2390處理器，擴大Dragonwing產品組合，希望推動智慧連網裝置普及化。

在柏林國際消費電子展（IFA）開展前，高通旗下高通技術公司宣布推出Qualcomm Dragonwing Q-2390與IQ-2390處理器。這兩款晶片強調可讓消費性、商用與工業領域更容易導入智慧邊緣運算。

高通表示，隨著市場對能在本地端感知、分析資料並採取行動的裝置需求持續成長，Dragonwing Q-2390與IQ-2390處理器希望將AI、視覺、連接能力與安全性帶給更廣泛的連網裝置，協助推動家庭、企業、城市及工廠邁向新一波智慧化發展。

高通技術公司副總裁暨汽車遠端資訊處理、工業與嵌入式物聯網消費性產品與連網事業總經理Jeff Arnold指出，AI正在從根本上改變連網裝置的設計與部署方式，但許多產品類別在成本、複雜度與整合方面仍面臨諸多門檻。透過Dragonwing Q-2390與IQ-2390處理器，該公司將智慧能力拓展至更廣泛的裝置類型，涵蓋從零售系統、智慧家電與消費型機器人，到工業控制器、機器視覺系統與關鍵基礎設施。這兩款平台將共同推動先進邊緣AI擴展至更多客戶與產業應用。

Dragonwing Q-2390處理器專為需要邊緣智慧的商用、企業與消費性產品所設計，將應用運算、裝置上AI、相機與顯示器支援、LTE Cat 4與GPS定位功能、靈活的有線與無線連接選項、安全功能以及豐富的I／O功能整合於單一平台，支援打造新一代智慧連網產品。其應用涵蓋零售銷售點（POS）系統、自助服務機、門禁裝置、智慧家電、智慧農業、家用機器人、健身設備與企業終端。

Dragonwing IQ-2390處理器則是全新I第2季系列的首款處理器。定位為Dragonwing IQ10、IQX、IQ9、IQ8與IQ6系列產品組合的補充，Dragonwing IQ-2390專為支援工業部署而打造，希望在將智慧導入精巧型邊緣系統，滿足工業自動化、石油與天然氣、公用事業及能源應用對可靠運作、即時回應與長產品生命周期的需求。

上述兩款平台的評估套件預計將於2027年初推出。

Qualcomm 高通 IFA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從電信跨向智慧建築 中華電結合韌性網路與AIoT加速建築智慧永續升級

仁寶深化中東布局 攜手HUMAIN推動AI發展

神盾旗下安格、迅杰 於SEMICON展示AI跨平台無人機與機器人應用

三星衝刺3D記憶體 zHBM效能上看增八倍、zNAND-O 拚2028年送樣

相關新聞

嘉市新興蛋黃區房市站上5字頭 台積電華泰名品城進駐嘉縣利多

股市搭上半導體科技產業熱潮走高，市場資金大量湧向科技股，房市面臨資金排擠效應，交易熱度不如過去。不過，嘉市房市卻逆勢上漲，受惠毗鄰嘉縣嘉科園區台積電先進封裝廠、高鐵特區華泰名品城等重大投資，市中心新建案房價最高站上每坪5字頭，「新蛋黃區」輪廓逐漸成形。

盛新材料攻碳化矽 秀國產長晶爐製12吋碳化矽晶球

廣運（6125） 攜子公司盛新材料 （6930） 於國際半導體展秀出國內首顆以「自製國產長晶爐設備」製備的12吋碳化矽晶球。

SEMICON登場 AI驅動半導體新成長循環 勤業眾信：企業關注三大趨勢

SEMICON Taiwan 2026今（2）日登場，矽光子、異質整合、3D IC、Chiplet與先進封裝等技術議題，持續成為產業焦點。勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人簡宏偉指出，企業除掌握AI帶來的市場機會外，更應關注「技術整合、核心能力建構及全球供應鏈重組」等三大趨勢，以強化長期競爭優勢。

影／經部技術司攜手山太士、同欣電布局 CoPoS 封裝與功率半導體關鍵技術

半導體年度盛事「SEMICON TAIWAN 2026」經濟部產業技術司主題館2日盛大展開，集結29項創新技術，瞄準先進封裝、AI資料中心電源管理、半導體檢測或製造設備等關鍵領域，展現臺灣半導體深厚的研發能量及產業鏈實力。本次展出亮點包含：應用於CoPoS之雙面RDL關鍵製程整合技術，可使線路結構堆疊更精確，封裝設計彈性與良率更提升，已成功打入半導體龍頭供應鏈。另因應AI 資料中心 800 VDC 高壓直流架構需求，開發碳化矽功率模組，提升高壓電力轉換效率，協助建立國產功率半導體供應鏈。

FinTechOn 2026／台灣如何應用 AI 與區塊鏈前進國際？蔡玉玲提一解方

FinTechOn 2026 & AFA高峰會2日於台北登場，亞洲金融科技聯盟（AFA）主席蔡玉玲於開場致詞時表示，亞洲各經濟體雖然語言、貨幣與監管制度不同，卻同時面對AI、區塊鏈等科技浪潮帶來的共同機會與挑戰，因此區域間應以此為基礎推進合作，她認為，台灣具備世界級硬體產業基礎，若能進一步結合金融科技與新一代金融解決方案，解決16個亞洲市場的問題，將能進一步走向國際。

AI 重塑半導體競爭版圖 勤業眾信籲台企掌握3大趨勢

SEMICON Taiwan 2026 在2日登場，AI需求持續推升半導體產業成長，也正在改變產業競爭規則。勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人簡宏偉指出，隨大型AI模型運算量快速增加，單靠提升處理器速度已不足以突破瓶頸，企業除掌握AI商機，更應關注技術整合、核心能力建構、全球供應鏈重組三大趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。