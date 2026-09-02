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景美科技搶攻 AI 測試介面商機 下半年拚延續逐季成長
先進製程測試介面結構件供應商景美（7899）表示，隨AI與高效能運算（HPC）晶片測試需求升溫，帶動探針卡相關產品需求同步成長。公司上半年營收已逐季墊高，下半年將以延續逐季成長態勢為營運目標。
SEMICON Taiwan 2026 2日於台北南港展覽館開幕，展期至9月4日。景美科技此次展出上下導板細微鑽孔、探針卡結構組件及ATE Stiffener測試機框三大產品線，鎖定AI晶片測試介面商機。
三大產品線合計占景美科技上半年營收85%，其中探針卡結構組件占48%，上下導板細微鑽孔占26%，ATE Stiffener測試機框占11%。ATE Stiffener已於2025年第4季通過晶圓代工廠驗證，並自今年第1季起穩定出貨。
景美科技發言人鄭雅文表示，公司今年成長並非依賴單一產品。隨AI與HPC晶片測試接點及單張探針卡針數增加，三大產品線需求同步升溫，成為今年營運成長的主要動能。
根據TechInsights與Yole統計及預估，全球探針卡市場規模2025年約27億美元，2024年至2029年年複合成長率接近8.9%，2029年可望逼近40億美元。AI晶片、AI ASIC及高頻寬記憶體（HBM）測試需求增加，加上先進封裝發展，均進一步推升高階探針卡需求。
景美科技技術長何震宏指出，AI與HPC晶片持續朝高密度發展，單張探針卡需要更多探針及孔位，也帶動細微鑽孔與精密結構件的加工價值提高。隨既有客戶專案陸續進入量產，公司將持續升級高精度製程能力，並提高高毛利產品比重。
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