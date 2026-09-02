聽新聞
0:00 / 0:00
景美科技半導體展秀3大探針卡 下半年拚逐季成長
SEMICON Taiwan國際半導體展今天登場，半導體測試介面結構件供應商景美科技，展出上下導板細微鑽孔、探針卡結構組件、ATE Stiffener測試機框等3大探針卡核心產品線，應用於人工智慧AI與高效能運算（HPC）晶片測試所需的高精度關鍵結構件。
展望下半年營運，景美科技指出，AI晶片測試需求持續強勁，既有客戶專案陸續進入量產階段，景美科技以延續逐季成長為營運目標。
景美科技發言人鄭雅文表示，隨著AI與HPC晶片訊號接點密度提高、單卡針數與孔位密度同步增加，導板細微鑽孔、精密結構件加工與整合ATE Stiffener測試機框3大產品，需求同步成長，是今年景美科技營運主要動能。
景美科技說明，上半年3大探針卡產品線合計占營收比重85%，其中上下導板細微鑽孔（Upper/LowerPlate）營收占比26%，探針卡結構組件（Spacer、JIG、Backer等）占比48%。至於ATEStiffener測試機框占比11%，2025年第4季通過晶圓代工廠驗證，切入日系測試機框供應，今年第1季起穩定出貨。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。