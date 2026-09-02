ASML、家登、迅得、G2C+參與 SEMICON Taiwan 2026 Dream Fab 展區

ASML、家登（3680）、迅得（6438）以及G2C+聯盟參與SEMICON Taiwan 2026 Dream Fab展區，以實機、模型與材料於展場呈現一座晶圓廠縮影，展區今日起至4日展期間對觀展者開放。

依據介紹，參觀者穿過廣隆欣業的標準型Air Shower實機，踏上惠亞的20公分高架蜂巢地板，即置身模擬無塵室環境的Dream Fab，並可現場體驗無塵衣著裝，感受進入晶圓廠的第一步。

展區內部依循晶片誕生的歷程，從前段製程設備、材料、廠內自動化搬運，一路延伸至出廠前的測試分選，將分屬十家企業的專業整合為一條完整的參觀敘事，四大區塊展品包括：核心設備：ASML的High NA EUV模型，以及SCREEN的SU3400單片式晶圓清洗設備模型，其Loadport搭配家登精密的12吋Purge FOUP，呈現晶圓在先進製程中曝光、清洗與潔淨傳送的關鍵步驟。

關鍵材料：Qnity展示的CMP研磨墊與研磨液，為晶圓平坦化製程的關鍵耗材。

智慧搬運：迅得機械的OHT定點夾取系統，搭配家登精密的先進封裝載具Film Frame FOUP，重現晶圓與封裝載具在廠內的自動化搬運。

精密測試：對應晶片出廠前的測試與分選，展出愛德萬測試的V93000測試機模型、旺矽（6223）對應該機台使用的探針卡與探針卡基板，以及G2C+策略聯盟的晶片挑選機模型；其中探針卡並搭配手提箱展示，讓參觀者實際提起、感受重量。