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文曄 GDR、ECB 同步訂價 募資規模約9.35億美元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

通路商文曄（3036）宣布，完成約4.35億美元的海外存託憑證，及5億美元的海外無擔保轉換公司債同步訂價。文曄表示，這是該公司迄今規模最大的募資案，獲投資人踴躍參與及多倍超額認購，顯示資本市場對公司前景及發展策略的信心。

文曄預期將總計募得約9.35億美元，並將此次募得資金用於因應業務成長所需的外幣購料需求，其中海外存託憑證部分並將用於償還外幣銀行借款。

文曄指出，這次海外存託憑證發行價格為每單位29美元，將發行1,500萬單位，表彰7,500萬股普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。而這次同步發行的海外無擔保轉換公司債，將於新加坡交易所掛牌，並得轉換為文曄普通股。初始轉換價格訂為約新台幣224.54 元，較同步發行的海外存託憑證之每股換算價格溢價22.5%。

文曄董事長兼執行長鄭文宗提到，AI應用的需求動能持續強勁，加上工業與車用市場回溫，正共同推升半導體及電子元件市場成長。這次海外存託憑證與海外無擔保轉換公司債同步完成訂價，為公司帶來更充裕的營運資金與財務彈性。文曄將以此深化全球供應鏈解決方案布局，進一步鞏固在半導體通路領域的領導地位，同時掌握 AI 半導體的成長動能及工業、車用市場的回升契機，為客戶、供應商與股東創造長期價值。

文曄 募資 ECB

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