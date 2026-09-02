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半導體展 Dream Fab 展區體驗穿無塵衣 有造型娃包可拿
SEMICON Taiwan 2026於今日登場，其Dream Fab展區於1日在台北南港展覽館一館1樓J區入口揭幕，集結十家產業夥伴，以實機、模型與材料於展場呈現一座晶圓廠縮影。當中還有無塵室著裝體驗，於現場完成體驗並拍照打卡，就能免費兌換限額的Dream Fab造型娃包。
Dream Fab是於2019年首度登場，今年全面重新規畫。SEMI指出，隨著AI推動半導體製造持續升級，製造版圖已從晶圓製造延伸至先進封裝與測試，並加速走向深度整合；晶圓廠的意義早已超越前段製造，涵蓋更完整的製程環節與支援體系。
呼應此一趨勢，今年Dream Fab以協助大眾認識晶圓廠全貌為出發點，畫分為核心設備、關鍵材料、智慧搬運與精密測試四大區塊，由橫跨設備、材料、載具與檢測的廣隆欣業、愛德萬測試、ASML、G2C+策略聯盟、家登精密（3680）、旺矽（6223）、Qnity、迅得機械（6438）、SCREEN與惠亞等十家夥伴共同打造，將原本分散於不同專業領域的環節，整合為觀展者可親身走進的模擬製造現場。
SEMI提到，參觀者穿過廣隆欣業的標準型Air Shower實機，踏上惠亞的20公分高架蜂巢地板，即置身模擬無塵室環境的Dream Fab，並可現場體驗無塵衣著裝，感受進入晶圓廠的第一步。展區內部依循晶片誕生的歷程，從前段製程設備、材料、廠內自動化搬運，一路延伸至出廠前的測試分選，將分屬十家企業的專業整合為一條完整的參觀敘事，四大區塊展品包括核心設備、關鍵材料、智慧搬運與精密測試。
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