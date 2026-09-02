君帆新品亮相 SEMICON 客製化元件深化設備供應鏈布局

自動化關鍵零組件與系統整合廠君帆工業（4584）持續深化電子及半導體市場布局，2日參展SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展，聚焦半導體設備特殊製程環境與精密作動需求，展出 PEEK耐酸鹼氣壓缸及通過半導體晶圓製造大廠指定VOC檢測的調節閥等新品，展現君帆從傳統流體動力元件製造，進一步朝高階製程設備應用發展的客製化技術實力。

隨著半導體製程持續升級，設備端對零組件的材質、耐化學性、潔淨度及穩定作動要求日益提高，君帆表示，金次展出新品為半導體設備用氣體節流閥，產品已通過半導體晶圓製造大廠指定之VOC檢測，可依設備及製程需求進行材質客製化，協助設備精確調節混合氣體濃度，提升產品良率。

君帆指出，半導體設備所需要的不只是單一標準元件，不同製程環境對材質、潔淨度、耐化學性及作動條件皆有不同要求。公司長期累積液壓、氣動、真空及系統整合經驗，可從設備端實際需求出發，與客戶共同進行產品設計及客製化開發，逐步從零組件供應商朝設備自動化解決方案夥伴發展。

君帆強調，參與SEMICON Taiwan，除展示近年投入半導體設備市場的產品開發成果，也期望透過展會直接與設備製造商、研發工程師及相關供應鏈業者交流，掌握製程設備實際需求，加速後續產品開發及市場導入。

君帆指出，近年持續調整產品與市場結構，在既有模具、輪胎、鋼鐵及通用機械市場基礎上，積極拓展電子、半導體、醫療及風電等高附加價值應用。未來將持續深化流體動力、自動化關鍵零組件及系統整合技術，並透過與設備商共同開發，擴大半導體產業應用實績，強化公司在高附加價值自動化市場的競爭力。