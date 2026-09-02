安格、迅杰展示 AI 跨平台無人機與機器人應用

神盾（6462）旗下安格、迅杰宣布，於SEMICON 2026展中展示AI跨平台無人機與機器人應用，透過晶片、感測、AI軟體與系統整合，持續推進AI從數位運算走向真實物理環境，讓機器具備感知、理解、決策與行動能力。

迅杰（6243）以「AI 智慧無人機」為主軸，展示無人機AI系統、關鍵模組與衛星IoT Dongle。針對遠距通訊需求，其衛星IoT Dongle可突破地面網路覆蓋限制，將任務延伸至偏遠或通訊受限場域。

在自主飛行方面，迅杰與策略夥伴共同推進整合開發，透過模擬環境訓練World Model，並與三軸增穩雲台相機模組整合，使無人機具備環境感知與自主任務規劃能力，強調從「看得見」走向「看得懂」，建構無人機的「開放中樞平台」，透過共通軟體架構串接不同飛行系統，讓各項智慧功能模組化部署，加速自主應用靈活導入多元任務。

安格（6684）則以「AI 之眼」為核心，透過視覺感知與數位孿生技術，讓智慧機械從「看見」進一步理解環境、物體與人體動作，並結合Neocore機器人控制軟體，將感知與動作資訊轉化為實際的機器控制。現場將透過無人機、機械手臂、AMR與機器人等平台，呈現人體動作同步、遠端機器人操作及多機協作等應用，展現從感知、理解到學習與行動的智慧機器技術。