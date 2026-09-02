快訊

獨／基隆八斗子「海豹岩」驚傳斷頭 市府證實：疑因颱風大浪襲擊

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

時報廣場隨機砍人死者曝！美國銀行32歲副總 產假復工首日中刀身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

安格、迅杰展示 AI 跨平台無人機與機器人應用

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

神盾（6462）旗下安格、迅杰宣布，於SEMICON 2026展中展示AI跨平台無人機與機器人應用，透過晶片、感測、AI軟體與系統整合，持續推進AI從數位運算走向真實物理環境，讓機器具備感知、理解、決策與行動能力。

迅杰（6243）以「AI 智慧無人機」為主軸，展示無人機AI系統、關鍵模組與衛星IoT Dongle。針對遠距通訊需求，其衛星IoT Dongle可突破地面網路覆蓋限制，將任務延伸至偏遠或通訊受限場域。

在自主飛行方面，迅杰與策略夥伴共同推進整合開發，透過模擬環境訓練World Model，並與三軸增穩雲台相機模組整合，使無人機具備環境感知與自主任務規劃能力，強調從「看得見」走向「看得懂」，建構無人機的「開放中樞平台」，透過共通軟體架構串接不同飛行系統，讓各項智慧功能模組化部署，加速自主應用靈活導入多元任務。

安格（6684）則以「AI 之眼」為核心，透過視覺感知與數位孿生技術，讓智慧機械從「看見」進一步理解環境、物體與人體動作，並結合Neocore機器人控制軟體，將感知與動作資訊轉化為實際的機器控制。現場將透過無人機、機械手臂、AMR與機器人等平台，呈現人體動作同步、遠端機器人操作及多機協作等應用，展現從感知、理解到學習與行動的智慧機器技術。

迅杰 無人機 平台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI智慧機器人走進智慧建築 易控智慧整合3D圖控與AI Agent

從電信跨向智慧建築 中華電結合韌性網路與AIoT加速建築智慧永續升級

HUMAIN 聯手仁寶　攻入 AI 基建、AI PC 市場

華碩打造「會走路的5G專網」

相關新聞

嘉市新興蛋黃區房市站上5字頭 台積電華泰名品城進駐嘉縣利多

股市搭上半導體科技產業熱潮走高，市場資金大量湧向科技股，房市面臨資金排擠效應，交易熱度不如過去。不過，嘉市房市卻逆勢上漲，受惠毗鄰嘉縣嘉科園區台積電先進封裝廠、高鐵特區華泰名品城等重大投資，市中心新建案房價最高站上每坪5字頭，「新蛋黃區」輪廓逐漸成形。

半導體展 Dream Fab 展區體驗穿無塵衣 有造型娃包可拿

SEMICON Taiwan 2026於今日登場，其Dream Fab展區於1日在台北南港展覽館一館1樓J區入口揭幕，集結十家產業夥伴，以實機、模型與材料於展場呈現一座晶圓廠縮影。當中還有無塵室著裝體驗，於現場完成體驗並拍照打卡，就能免費兌換限額的Dream Fab造型娃包。

所羅門於半導體展首度展示 FOUP 晶圓匣內全晶圓翹曲檢測技術

所羅門（2359）宣布，會於2026 SEMICON Taiwan首度展示「FOUP晶圓匣內全晶圓翹曲檢測技術」 ，全面升級晶圓廠營運智慧安全。

韓股迎 AI+改革雙利多 四大核心推升中長線行情

受惠全球人工智慧（AI）算力需求持續擴張，加上韓國政府加速推進企業價值提升計畫（Value-Up Program），韓國股市（KOSPI）近年展現強勁多頭韌性，在AI 記憶體超級週期與資本市場改革雙引擎驅動下，外資機構正大幅上修韓股目標價，將其視為亞太市場的重要配置首選。

晶圓一哥啟動AI冷革命 新世代「微流道」散熱技術將納入研發藍圖

台積電啟動AI「冷革命」，昨（1）日首度證實，因應AI高能耗與散熱問題，將新世代「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖，並朝與先進封裝整合方向推進。

台積電打造中央機器人管理平台

台積電企業資訊技術組織副總經理暨資訊長林宏達昨（1）日指出，台積電的AI應用主要聚焦領域專用AI，改善流程創造價值。在晶圓廠導入機器人應用方面，因無塵室內部仍有許多可升級空間，台積電正在積極打造「中央機器人管理平台」，以實現規模化運作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。