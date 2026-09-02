所羅門於半導體展首度展示 FOUP 晶圓匣內全晶圓翹曲檢測技術

所羅門（2359）宣布，會於2026 SEMICON Taiwan首度展示「FOUP晶圓匣內全晶圓翹曲檢測技術」 ，全面升級晶圓廠營運智慧安全。

所羅門在國際半導體展上，首度展示FOUP 晶圓匣內全晶圓翹曲檢測技術，呈現一套非接觸式光學系統，可在晶圓仍置於FOUP或晶圓匣內時，評估整片晶圓的輪廓狀態。

所羅門指出，其FOUP晶圓匣內全晶圓翹曲檢測技術，不同於傳統晶圓映射或突出檢測多半只能觀察晶圓前半部，系統透過側向光學感測，能在機器人末端執行器進入載具前，即時評估整片晶圓輪廓，精準偵測晶圓翹曲、傾斜或位移，協助避免晶圓碰撞、破裂、污染與設備停機。

同時，所羅門也聚焦玻璃通孔TGV孔徑瑕疵檢測技術 ，結合AI視覺與AOI技術，進行TGV孔洞瑕疵檢測與孔徑量測，能快速辨識未穿孔及孔徑異常等缺陷，提升檢測效率與品質穩定性，希望確保下一代先進封裝，特別是AI晶片的良率與品質。

所羅門表示，透過頂尖的自動化整合能力，前瞻視覺技術將化為穩定的生產力，為半導體製造業提供從感知、判斷到執行的完整自動化升級路徑，解決當前產業面臨的缺工與製程高複雜度等挑戰。

同時，所羅門展示了Solomon AMM智慧設備異常偵測技術。Solomon AMM與SolRobo平台整合AI機器視覺、自主移動機器人及機械手臂，可自主前往指定設備執行巡檢，即時完成儀表讀值、指示燈判讀、物件辨識與設備異常偵測，並透過SolSim呈現數位孿生應用。該系統具備極高的部署彈性，企業不必大幅更動現有環境配置。在不影響連續產能與生產效率的前提下，能大幅減輕傳統人工巡檢的負擔，並有效降低人為疏漏的風險。