嘉市新興蛋黃區房市站上5字頭 台積電華泰名品城進駐嘉縣利多

股市搭上半導體科技產業熱潮走高，市場資金大量湧向科技股，房市面臨資金排擠效應，交易熱度不如過去。不過，嘉市房市卻逆勢上漲，受惠毗鄰嘉縣嘉科園區台積電先進封裝廠、高鐵特區華泰名品城等重大投資，市中心新建案房價最高站上每坪5字頭，「新蛋黃區」輪廓逐漸成形。

財政部推出「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」上路，實施至2029年7月31日，鎖定無自有住宅、自住需求首購族。新制延續最高8成、最高千萬元、40年貸款、最長5年寬限期及一生一次等條件，希望將政策資源精準提供有自住需求年輕家庭。新青安3.0上路，房市業者認為，在央行信用管制及資金偏向股市下，房市短期難重現全面熱絡，但嘉市因重大建設題材，精華區房價展現韌性。

市府地政處統計，今年第2季預售屋交易前5名建案，「勝旺．有嘉」成交23件居冠，平均每坪約27.57萬元；「福德玖仰」7件、每坪約41.24萬元；「仰沐日新」6件、每坪約37.64萬元；「承億一院香」5件、每坪約41.04萬元；「華爾道夫」雖僅成交3件，平均單價50.44萬元，成為前5名中唯一站上5字頭建案。其中，鉅陞建設「華爾道夫」位於吳鳳北路與民族路口，緊鄰民族國小及嘉義市公辦都市更新二期基地。該案去年6月16日出現1筆含2車位、總價4165萬元的交易，扣除車位後每坪單價達57.19萬元，創下嘉義市公寓大樓建案交易新高紀錄。

鉅陞建築團隊2024年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天厝土地，推出15層住宅大樓，採新古典主義建築風格，規畫迎賓大廳、健身房、交誼廳、廚藝教室及宅配室等設施，並強調24小時保全及居住安全，將台北、台中高端住宅產品概念帶進嘉義。

與「華爾道夫」相鄰的民族國小西側，是嘉市公辦都市更新案。第一期國城建設投資約50億元，規畫4棟地上15層、地下3層住商大樓，最高成交單價達每坪54萬元，預售完銷，工程持續進行，高樓建築輪廓逐漸浮現。市府近期完成公辦都更二期招商，再由國城建設獲選最優申請人。二期基地約2976坪，將導入住宅、社會住宅及多元商業設施，希望透過整體開發，串聯民族國小、吳鳳北路及文化路商圈，打造兼具住宅、商業及公共空間的新市中心。

隨著公辦都更一期、二期接續推進，加上周邊鉅陞等建商陸續進場，民族路、吳鳳北路一帶已逐漸形成新興住宅核心。房市業者指出，嘉市中心可開發土地有

限，與湖子內區段徵收區相比，精華區新案供給明顯稀缺，因此高階自住型買方即使面對房貸管制，仍有一定支撐。嘉市不動產仲介公會前理事長廖時晃分析，目前市場資金大量流向股市，加上嘉市人口沒增加，薪資成長幅度有限，房價短期上漲不易。他認為，市中心精華區房價可望維持5字頭，但後續快速攀升的空間有限，市場逐漸從賣方市場轉向買方市場，購屋族可多比較多觀察。