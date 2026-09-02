文曄2項海外募資案同步完成訂價 共募得296億元

電子元件通路大廠文曄1日深夜公告，完成約4.35億美元的海外存託憑證及5億美元的海外無擔保轉換公司債之同步訂價。文曄預計共募得約9.35億美元（約新台幣296億元），創文曄迄今規模最大的募資案。

文曄表示，此次募資案獲得全球投資人踴躍參與及多倍超額認購，顯示國際資本市場對公司前景及發展策略的高度信心。募得資金將因應業務成長所需之外幣購料需求，其中海外存託憑證部分並將用於償還外幣銀行借款。

文曄說明，此次將發行1500萬單位的海外存託憑證，表彰7500萬股文曄普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。海外存託憑證發行價格為每單位29美元。

另外文曄本次同步發行的海外無擔保轉換公司債，將於新加坡交易所掛牌，並得轉換為文曄普通股。初始轉換價格訂為約新台幣224.54元，較同步發行的海外存託憑證每股換算價格溢價22.5%。該台幣連結、美元結算的海外無擔保轉換公司債為期9個月，採零息設計，到期殖利率為0%。

文曄補充表示，花旗集團旗下Citigroup GlobalMarkets Limited為此次發行海外存託憑證及無擔保轉換公司債的獨家全球協調人，並為此次發行海外存託憑證的獨家承銷商。同時Citigroup Global Markets Limited及星展銀行（DBS Bank Ltd）為此次海外無擔保轉換公司債的共同承銷商。

文曄董事長鄭文宗表示，AI應用需求動能持續強勁，加上工業與車用市場回溫，正共同推升半導體及電子元件市場成長。此次海外存託憑證與海外無擔保轉換公司債同步完成訂價，將為公司帶來更充裕的營運資金與財務彈性。

受惠AI帶動，文曄今年營運成長勢頭兇猛，累積上半年營收1兆2679億元，年增約111%，已經破兆元；上半年歸屬母公司淨利167.2億元，更比去年同期大增2.02倍，每股稅後純益達13元，已超越去年創歷史紀錄的全年每股獲利11.61元。