韓股迎 AI+改革雙利多 四大核心推升中長線行情

受惠全球人工智慧（AI）算力需求持續擴張，加上韓國政府加速推進企業價值提升計畫（Value-Up Program），韓國股市（KOSPI）近年展現強勁多頭韌性，在AI 記憶體超級週期與資本市場改革雙引擎驅動下，外資機構正大幅上修韓股目標價，將其視為亞太市場的重要配置首選。

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，目前支撐韓股中長線走高共有四大核心利多面向：

一、 半導體雙雄獲利爆發 HBM 供不應求帶動出口強勁

隨著高頻寬記憶體（HBM）與先進 DRAM 出現長期供需缺口，三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）的獲利表現顯著提升。高盛與摩根士丹利等外資券商於最新報告中分析，AI晶片升級潮正帶動全韓股市場每股稅後盈餘（EPS）複合成長率大幅上修，基本面結構異常堅實。

二、 官方政策重拳改革 調降稅率揮別「韓國折價」

韓國金融委員會（FSC）推動的企業價值提升計畫迎來關鍵突破。根據彭博社報導，韓國政府擬調降股息所得稅率，並針對實施庫藏股銷毀與提高配息的比重企業提供稅收優惠。此舉有助於徹底解決長年困擾韓股的韓國折價（Korea Discount）隱患，進一步吸引長線價值型資金進駐。

三、 制度全面與國際接軌 衝刺MSCI發達國家指數

韓國政府正積極推進外匯市場交易時間延長及簡化外資投資登記制度。此外，隨著嚴格的非法空單監測系統上線，金融當局在維護市場公平性的同時逐步恢復正規融券交易，大幅提升外資進行多空策略的意願，為韓股邁向納入MSCI 發達國家指數奠定基礎。

四、 機構資金提供下檔支撐 權值股吸引力大增

韓國央行上調經濟成長率預期，同時貿易收支維持穩定順差，為韓國資產提供強大宏觀盾牌。另一方面，韓國國民年金（NPS）等大型法人機構調升國內股票配置比重，加上散戶資金逐漸轉向低股價淨值比（Low P/B）的高股息商品，整體籌碼結構趨於穩定健康。

賴昱廷認為，即便短線大盤隨全球科技股波動，但在AI產業循環、半導體產能擴充及公司治理改革三大實質支撐下，韓股評價面仍具極佳吸引力，中長線成長動能無虞。

009829追蹤的KOSPI 50指數，前兩大核心持股正是全球記憶體雙雄—SK海力士與三星電子，兩者權重合計超過六成，能幫助投資人一鍵補齊「美台韓AI鐵三角」產能拼圖。同時，009829更網羅KB金融集團等高獲利、高度返還股東利益的非財閥龍頭，以及軍工、造船、K-Culture等全方位的國家隊經濟紅利。在台股處於相對高檔之際，009829無疑是台灣投資人搶先布局國際資金估值修復行情的最佳利器。