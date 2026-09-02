台積電加碼高雄 布局先進封裝

台積電（2330）先進封裝技術暨服務副總經理何軍昨（1）日表示，台積電與經濟部和高雄市政府配合，規劃進駐高雄白埔產業園區，協助推動先進封裝設備供應鏈發展。

何軍昨日出席國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）開展前活動「3DIC全球高峰論壇」，釋出以上訊息。他並提到，當下載板、PCB等關鍵元件短缺，但軟體更是目前最讓他「睡不著」的問題；若要維持一年一次的技術轉進速度，產業必須從循序開發轉向平行開發。

3DIC先進封裝製造聯盟去年9月成立，由台積電與日月光（3711）擔任共同主席，串聯設備、材料、量測檢測及自動化業者，希望透過共同開發、供應鏈在地化及標準化，加快先進封裝技術進入量產。

談到先進封裝的挑戰，何軍表示，先進技術若要維持一年一次的轉進速度，不能再等前一個環節完成後，才依序交給下一個環節，製程、設備、材料及系統端都必須同步推進。「我們沒有時間」延續過去的循序開發模式，產業必須全面採取平行開發。