聽新聞
0:00 / 0:00
台積電加碼高雄 布局先進封裝
台積電（2330）先進封裝技術暨服務副總經理何軍昨（1）日表示，台積電與經濟部和高雄市政府配合，規劃進駐高雄白埔產業園區，協助推動先進封裝設備供應鏈發展。
何軍昨日出席國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）開展前活動「3DIC全球高峰論壇」，釋出以上訊息。他並提到，當下載板、PCB等關鍵元件短缺，但軟體更是目前最讓他「睡不著」的問題；若要維持一年一次的技術轉進速度，產業必須從循序開發轉向平行開發。
3DIC先進封裝製造聯盟去年9月成立，由台積電與日月光（3711）擔任共同主席，串聯設備、材料、量測檢測及自動化業者，希望透過共同開發、供應鏈在地化及標準化，加快先進封裝技術進入量產。
談到先進封裝的挑戰，何軍表示，先進技術若要維持一年一次的轉進速度，不能再等前一個環節完成後，才依序交給下一個環節，製程、設備、材料及系統端都必須同步推進。「我們沒有時間」延續過去的循序開發模式，產業必須全面採取平行開發。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。