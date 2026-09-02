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台積電深耕歐洲 扶植新創人才

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

談到歐洲布局，台積電（2330）資深副總經理暨副共同營運長侯永清昨（1）日表示，台積電不再只是等待歐洲先進晶片需求形成，而是主動扶植新創、培育人才。

侯永清昨日出席「2026年歐盟投資論壇座談」，釋出以上訊息。他提到，台積電是否在歐洲興建更先進製程晶圓廠，取決於需求是否真實，以及客戶能否作出不只一年的長期承諾。

侯永清並歸納海外設廠四項問題，包括長期需求、基礎設施、法規及補貼。土地、水電與人才會影響建廠進度，補貼只能降低前期門檻，無法支撐長期營運

他表示，歐洲近來開始出現投入3奈米、資料中心及AI晶片設計的新創，是過去幾年較少見的發展。台積電除協助業者選擇製程、封裝、記憶體及晶片堆疊方案，也提供設計訓練、多專案晶圓（MPW）與晶圓資源，並保留部分產能支援小型客戶，提高新創首次投片及產品成功的機會。

他說，歐洲仍不足以支撐具效率的先進製造，預估當地到2040年時，7奈米以下晶圓總產量預估約30萬片，涵蓋所有應用領域；以一座先進晶圓廠月產約2萬片、年產約25萬片估算，僅相當於一座多一點的晶圓廠。

歐洲 晶片 台積電

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